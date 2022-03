Aus dem Leben «Man kann tief fallen, aber auch da wieder herauskommen»: Der Egnacher Hansjörg Häberli gibt in seinem Buch viel Persönliches preis Beerenpionier und alt Kantonsrat Hansjörg Häberli hat das Buch «Erdbeerrot und die anderen Farben des Lebens» geschrieben. Im «Tankkeller» in Egnach erzählt er anlässlich einer Buchlesung von seinem bewegten Leben.

Hansjörg Häberli zeigt das Buch «Erdbeerrot und die anderen Farben des Lebens» im Tankkeller in Egnach. Bild: Barbara Hettich

Einen passenderen Raum für seine Buchvernissage hätte Hansjörg Häberli kaum wählen können. Dort, wo einst das Obst der Egnacher Obstbauern verwertet wurde, sitzt er auf der kleinen Bühne des heutigen Restaurants Tankkeller und liest vor rund 50 interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern aus seinem Erstlingswerk «Erdbeerrot und die anderen Farben des Lebens».

Der 81-Jährige hat ein bewegtes Leben hinter sich – mit vielen Hochs und Tiefs. Er war der Pionier des Erdbeeranbaus im Thurgau und schon in jungen Jahren Präsident der Obstverwertungsgenossenschaft Egnach (später Thurella). Für die SVP engagierte er sich im Kantonsrat und expandierte sein Unternehmen bis nach Ungarn. 1997 kam der grosse Fall: Zwangsverkauf, Streitigkeiten, Scheidung.

«Heute bin ich ein alter Mann und weiss viele Geschichten zu erzählen», sagt Häberli. Prägende Erlebnisse habe er aufgeschrieben, um sich geistig zu fordern und um schreibend zu verarbeiten, was sein Gemüt über viele Jahre belastet hatte. Anfangs sei es ein therapeutisches Schreiben gewesen, sagt Häberli. Dann habe er ein Seminar über kreatives Schreiben belegt, und nach zahlreichen Überarbeitungen und Kürzungen ist ein 300-seitiges Buch entstanden; ein erzählerischer Streifzug durch die vergangenen Jahrzehnte.

Welche Rolle der Staat Nicaragua im Buch spielt

Das Buch ist kein literarisches Meisterwerk, aber es verspricht gute Unterhaltung. Für die Lesung hatte Hansjörg Häberli einige Kapitel herausgepickt: beginnend mit Episoden aus seiner Kindheit oder wie er sich als 16-Jähriger erstmals verliebte. Mit Humor erzählt er von der Festansprache, die er als junger Präsident zum 75-Jahr-Jubiläum der Obstverwertung halten musste und dabei die Genossenschaften Nicaraguas rühmte, was bei den mehrheitlich bürgerlichen Ehrengästen nicht gerade gut angekommen sei.

Häberli spricht über eine Zeit, in der das Kulturland und die Fachkräfte in der Schweiz knapp wurden, er nach Ungarn expandierte und erstmals mit dem Virus «Sowjetikus» in Berührung kam: eine Verhaltensweise, die sich die Menschen im sozialistischen System zugelegt hätten.

Aus dem Tief herausgefunden

Wie es dazu kam, dass er sein Unternehmen für ein Butterbrot verkaufen musste, darüber wollte Hansjörg Häberli nicht lesen. «Das ist der schwierigste Teil meines Buches», sagte er. «Für unsere Familie war das eine Katastrophe, mir ist nichts mehr geblieben.» Hansjörg Häberli musste aus dem Haus ausziehen, in dem er und seine Vorfahren zur Welt gekommen waren.

Und dennoch, er hat seinen Frieden gefunden. «Wie mir das gelungen ist, steht in meinem Buch. Ich möchte sie hier nicht um ein spannendes und versöhnliches Kapitel bringen», schloss Häberli seine Lesung. Er habe im Buch viel Persönliches preisgegeben, weshalb diese Geschichte auch Mut machen könne. «Man kann tief fallen, aber auch da wieder herauskommen.»