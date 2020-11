Aufstocken für die Zukunft: Güttinger will sich im Neubau für die Gemeindeverwaltung zwei Stockwerke dazu kaufen Über den Kredit von 3,1 Millionen Franken entscheiden die Stimmbürger am 29. November an der Urne.

So soll die Zentrumsüberbauung aussehen: Ins Erdgeschoss wird die Gemeindeverwaltung einziehen. (Bild: PD)

Güttingen wächst schnell. «Wir steuern in den nächsten 5 Jahren auf die 2000-Einwohner-Marke zu», sagt Urs Rutishauser. Auf dem Weg vom kleinen Dorf am See zur modernen Wohngemeinde mit Arbeits- und Lebensqualität will der Gemeinderat die Weichen stellen. Der Gemeindepräsident sagt:

Urs Rutishauser

Gemeindepräsident Güttingen (Bild: Nana Do Carmo)

«Der Zeitpunkt ist optimal, um sich über die Eigentumsverhältnisse des Verwaltungsgebäudes Gedanken zu machen.»

Eine Vorlage für den Objektkredit in Höhe von 3,1 Millionen Franken für den Kauf von zwei Stockwerken oberhalb der künftigen Gemeindeverwaltung im Erdgeschoss der neuen Zentrumsüberbauung liegt in schriftlicher Form seit einigen Wochen in den Haushalten auf. Das Vorhaben wird an der Gemeindeversammlung vom Dienstag thematisiert – aber noch nicht abgestimmt. Denn seit Anfang Jahres ist die neue Gemeindeordnung in Kraft. Das Stimmvolk darf über Kredite von mehr als einer Million nicht mehr in der Mehrzweckhalle Rotewis befinden. Das gilt auch für den angedachten Kauf der beiden Stockwerke. Erst am 29. November wird sich an der Urnenabstimmung zeigen, ob das Dorf der Idee grünes Licht gibt.

Abstimmung über das Hafengebäude im März Die Güttinger Schul- und die Gemeindeversammlung finden am 17. November mit striktem Sicherheitskonzept statt. Die Bürger stimmen über Kredite für eine neue Trafostation am See, Leer- und Wasserohr-Anlagen und weitere ab. Zudem werden diverse Projekte und Vorhaben – drei neue Reglemente, Ersatz Swisscom Antenne, Vergütungstarife für Energie aus Fotovoltaikanlagen – vorgestellt. Informiert wird auch über das geplante neue Hafengebäude. Das Bisherige soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Auf einem Geschoss bietet dieser Platz für das Hafenmeisterbüro, den Wassersportklub und ein Bistro. Über den Kredit von rund 1,4 Millionen befindet das Stimmvolk am 7. März an der Urne.

Der Spatenstich ist für Anfang 2021 geplant

Ein Blick zurück: Bereits 2016 sprach das Stimmvolk 2,1 Millionen Franken für den Erwerb des Erdgeschosses mit Kelleranteil in der neuen Zentrumsüberbauung.

«Damals sicherten wir uns auch das Vorkaufsrecht für die oberen beiden Stockwerke.»

Anfang Jahr ist der Spatenstich der neuen Überbauung im Zentrum des Dorfes geplant. Der Investor Rhomberg Bau AG will nun Nägel mit Köpfen machen und hat ein Angebot auf den Tisch gelegt. 3,1 Millionen Franken sollen die beiden Etagen in Minergie-Standard und mit hohen Qualitätsmerkmalen kosten. «Das Angebot wurde von zwei unabhängigen Kostenplanern geprüft und für gut befunden», so Urs Rutishauser.

Das erste Stockwerk könnte dann im Edelrohbau örtlichem Gewerbe Raum bieten. «Wir erhalten immer wieder Anfragen. Zum Beispiel von Zahnärzten, Dienstleistungsbetrieben oder Kunstschaffenden.» Der Standort nahe der Hauptstrasse mit mehr als 14000 Fahrzeugen täglich sei optimal. In der zweiten Etage sind verschiedene Wohnungstypen geplant.

«Wir müssten kein Stockwerkeigentum gründen und vermeiden Konflikt-Potenzial.»

Der Objektkredit wird dem Finanzvermögen zugeordnet werden. «Der Steuerfuss bleibt sich gleich.» Die Kosten für das gesamte Gebäude würden sich auf 5,2 Millionen Franken belaufen.