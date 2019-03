Aufregung wegen grenznahem Asylzentrum in Kreuzlingen: Tauchen die Flüchtlinge in Deutschland unter?

Seit März setzt die Schweiz auf beschleunigte Asylverfahren. Hierzu wurden unter anderem Ausreisezentren wie in Kreuzlingen eingerichtet, in denen abgewiesene Asylsuchende maximal 140 Tage unterkommen. Das Gebäude in der Döbelistrasse bietet Platz für bis zu 310 Personen, deren Ausreise aus der Schweiz kurz bevorsteht. Entweder, weil ihre Anträge auf Asyl abgelehnt wurden, oder weil sie unter das Dublin-Verfahren fallen.

Geschlafen wird im Bundesasylzentrum ohne Verfahren (BAZoV)getrennt nach Geschlechtern in Mehrbettzimmern, Familien erhalten eigene Räume, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden in separaten Räumen untergebracht und dort betreut. Unter der Woche gilt eine Ausgangszeit von 9 bis 17 Uhr. Über das Wochenende ist den Bewohnern erlaubt, die Unterkunft von Freitagmorgen bis Sonntagabend länger zu verlassen. Die Bewohner arbeiten in den Zentren mit. Eine Lohnarbeit ist ausdrücklich verboten, Hilfsarbeiten in der Gemeinde sind möglich.

Wenn Personen verschwinden, wird das Asylgesuch abgeschrieben. Das Staatssekretariat für Migration erklärt hierzu: «In der Regel verlassen diese Personen die Schweiz.»