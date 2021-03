Aufgepäppelt Vom Dauerpatient zum Dressurtalent: Wie eine Sekundarschülerin ein Pony aufpäppelt Elena Zuckschwerdt bringt ihrem Minishettlandpony Bajka Kunststücke bei. Dass das möglich ist, grenzt beinahe schon an ein Wunder. Vor zwei Jahren noch kämpfte das Tier gegen den Tod an.

Elena Zuckschwerdt trainiert mit ihrem Pony Bajka Kunststücke. Bild: Kevin Roth

Neben dem schmucken Bauernhaus der Familie Zuckschwerdt im Schönholzerswiler Weiler Haslen befindet sich ein idyllischer Reitplatz. Ihn nutzt Elena, die Tochter des Hauses, regelmässig, um ihrem kleinen Shetlandpony Bajka verschiedene Kunststücke und Tricks beizubringen. Nach kurzer Beobachtungszeit ist klar – die beiden sind ein eingespieltes Team, das sich ohne viele Worte versteht.

Mit unaufgeregten Gesten oder einem ruhigen «Brrr» lässt die 13-jährige Sekundarschülerin ihr Minishetty steigen, auf ein Podest springen oder verneigen. «Sie springt auch über kleine Hürden oder dreht sich um sich selber. Bajka macht das sehr gerne und lernt megaschnell», erklärt Elena stolz.

Tiefe Verbundenheit seit 13 Jahren

Die Vertrautheit zwischen Elena und Bajka kommt nicht von ungefähr. Als Elena geboren wurde, lebte Bajka mit ihrer Mutter Juliette bereits auf dem Hof ihrer Eltern. «Elena nahm ich schon mit in den Stall, als sie noch nicht laufen konnte. Wenn ich sie zu Bajka setzte, wusste ich, dass sie gut aufgehoben ist», erinnert sich Mutter Brenda Zuckschwerdt. Als Elena den Kindergarten im Dorf besuchte, legte sie den Weg oftmals auf Bajkas Rücken zurück.

Elena Zuckschwerdt und ihr Pony Bajka. Bild: Kevin Roth

Der Name Bajka stammt aus Polen und bedeutet Märchen. Nichtsdestotrotz ist das Leben des zotteligen Vierbeiners nicht immer märchenhaft verlaufen. Bereits bei seiner Geburt vor siebzehn Jahren kam es zu ersten Komplikationen. «Bajka weigerte sich bei seiner Mutter zu säugen, worauf ihr die Tierärztin eine schlechte Prognose stellte», erinnert sich Brenda Zuckschwerdt. So schnell wollten sie und ihr Mann Maciek Zapiorkowski aber nicht aufgeben. Das Paar stellte alle zwei Stunden einen Wecker und wechselte sich mit der Fütterung von Bajka ab.

Der Aufwand hat sich gelohnt, denn nach ein paar Tagen ging es dem Tier besser und ernährte sich fortan selber bei seiner Mutter. Später erkrankte Bajka an Hufrehe, einer bei Huftieren auftretenden und äusserst schmerzhaften Entzündung. Sogar Elenas Vater Maciek, der als Hufpfleger und Huftechniker arbeitet, hat all sein Wissen angewandt, um die Hufrehe zu heilen, kam aber immer mehr an seine Grenzen. Mit viel Geduld und Zuwendung ihrer Besitzer überwand Bajka auch diese Krankheit.

Erholung nach erneutem Tiefschlag

Vor rund eineinhalb Jahren ging es Bajka wegen eines erneuten Hufrehe-Schubs so schlecht, dass die Familie einen Termin zum Einschläfern des Tieres vereinbart hatte. «Der Tierarzt diagnostizierte zusätzlich das Cushing-Syndrom. Für uns war das fast eine Erlösung, weil es endlich die Hufrehe-Schübe erklärte und es uns ermöglichte, medikamentös gegen die Krankheit anzukämpfen», sagt Brenda Zuckschwerdt.

Elena Zuckschwerdt springt mit Bajka über eine Hürde. Bild: Kevin Roth

Das Cushing-Syndrom verursacht bei Huftieren Probleme beim Fellwechsel und beinhaltet Veränderungen im Verhalten sowie Muskelschwund. Auch Elena, der Bajka und ihre Mutter Juliette gehören, fiel durch die Diagnose ein Stein vom Herzen.

«Obwohl ich den Entscheid zum Einschläfern verstehen konnte, hat er mir fast das Herz gebrochen.»

Trotzdem wollte sie zum Wohl von Bajka handeln und nicht egoistisch sein, sagt Elena. Buchstäblich in letzter Minute entschied sich Familie Zuckschwerdt gegen die Injektion und für eine intensive Schmerzmitteltherapie – und wieder erholte sich die kleine Kämpferin nach einiger Zeit. «Die Geschichte zeigt, dass es sich manchmal lohnt, einen unkonventionellen Weg einzuschlagen und Geduld zu haben», sagt Brenda Zuckschwerdt.

Tierhaltung bringt grosse Verantwortung

Damit Bajkas Zustand stabil bleibt, muss ihr Elena täglich ein Medikament verabreichen, welches die Cortisolproduktion hemmt. Mittlerweile tut sie das so routiniert wie das tägliche Füttern und Ausmisten. Mit dem Erzählen von Bajkas Geschichte wollen Elena und Brenda Zuckschwerdt aufzeigen, dass die Haltung von Tieren mit viel Verantwortung sowie emotionalem und auch finanziellem Einsatz einhergeht.

Elena Zuckschwerdt bringt ihrem Pony neue Tricks bei. Bild: Kevin Roth

«Die Anschaffung von Tieren muss gut überlegt sein», sagen sie. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Minishettys liegt bei dreissig Jahren. «Die Chance, dass Elenas Kinder auch noch auf Bajka reiten können, ist also gross», sagt Brenda Zuckschwerdt lachend.