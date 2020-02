Serie Auf dem Weg nach Tokio (4): Heidi Diethelm Gerber - schon Ende Februar steht in Polen die EM auf dem Programm Vor den Olympischen Spielen in Tokio berichten Ostschweizer Spitzensportlerinnen und Spitzensportler für tagblatt.ch regelmässig über ihre Vorbereitungen für den Grossanlass im Sommer. 2016 in Rio den Janeiro gewann die Thurgauer Schützin Heidi Diethelm Gerber die olympische Bronzemedaille mit der Sportpistole.

Heidi Diethelm Gerber 2016 in Rio de Janeiro mit der olympischen Bronzemedaille Laurent Gillieron / KEYSTONE

Persönlich bin ich noch nicht selektioniert. Entscheidend ist der sogenannte Quotenplatz, den ich für den Schweizer Schiesssportverband mit Platz zwei an den Europaspielen geholt habe. Die Selektion durch Swiss Olympic erfolgt Anfang Juni. Doch jetzt die Hände in den Schoss legen und warten bis im Juni und dann erst loslegen mit der Olympiavorbereitung, ist keine Option.

Ich bin schliesslich 50-jährig

Natürlich gehe ich davon aus, dass ich für Tokio berücksichtigt werde. So viel Selbstvertrauen habe ich schon. Zugleich bin ich froh, dass der Entscheid richtig war, meine Karriere im Hinblick auf Tokio fortzusetzen. Denn ich hatte auch Zweifel, schliesslich bin ich 50-jährig. Da gehen die Anforderungen ans tägliche Training auch nicht mehr so locker-flockig von der Hand.

Letztlich war es eine grosse Erleichterung, als ich im vergangenen Juni endlich den Quotenplatz erreicht hatte. Damit konnte ich den Fahrplan Richtung Tokio zusammen mit meinem Team erstellen.

Der Skirennfahrer kann auch 15. werden

Gut ist auch, dass ich mittlerweile einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt habe. Man erinnert sich an meine Medaille von Rio. Das ist eine schöne Situation für mich. Denn im Schiesssport ist es schon so, dass man eine Medaille gewinnen muss, um öffentlich wahrgenommen zu werden. Das ist anders als zum Beispiel im Skisport. Dort wird in den Medien auch über den Fünfzehnten berichtet.

Um auch in Tokio zumindest in die Nähe einer Medaille zu kommen, habe ich noch viel Arbeit vor mir. Nach meiner verletzungsbedingten Pause bis Ende Dezember galt es im Januar – nebst Kraft- und Koordinationsarbeit – mich wieder an die täglichen Schiesseinheiten heranzutasten. Abläufe verinnerlichen und spüren wie sie funktionieren. Analysieren und reflektieren, was gut geht und wo noch Defizite erkennbar sind.

EM als erster wichtiger Gradmesser

Gerade in dieser äusserst intensiven Zeit bin ich sehr froh, auf die fachliche und persönliche Unterstützung meines Teams zählen zu dürfen. Es ist das Olympiajahr und demzufolge bin ich als Athletin sehr motiviert und engagiert, möglichst rasch meinen hohen Erwartungen gerecht zu werden.

Die Luftdruck-EM im polnischen Wroclaw Ende Februar wird ein erster wichtiger Gradmesser sein! Danach gilt meine Aufmerksamkeit zu hundert Prozent meiner Paradedisziplin – der Sportpistole auf 25 Meter.