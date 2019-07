Auf dem Ruinenweg bei Schönenberg treffen Wanderer auf Fledermäuse Am Samstag findet die 13. Kradolf-Schönenberger Wandernacht statt. Die Teilnehmer können zwischen zwei unterschiedlich langen Routen wählen. Georg Stelzner

Werben für die Wandernacht: Gemeinderat Max Staub und Gemeinderätin Andrea Zuberbühler am Fusse des Klein Rigi in Schönenberg. (Bild: Georg Stelzner)

Ein Geheimtipp ist diese Wanderung längst nicht mehr. Die landschaftlich attraktiven und historisch interessanten Routen ziehen Jahr für Jahr viele Wanderfreudige aus der ganzen Region an.

Bei schönem Wetter können es schon mal mehr als 100 Personen sein, die sich in den Abendstunden auf den Weg machen – entweder allein oder in einer geführten Gruppe.

Ruinenweg steigert Attraktivität

Dass die Wanderung auf dem Ruinenweg absolviert werden kann, ist der grosse Trumpf der Organisatoren. Zudem steht die Wandernacht jeweils im Zeichen eines bestimmten Themas, was ein zusätzlicher Anreiz zum Mitmachen ist.

Heuer werden die Wanderer bei der Ruine Heuberg von kantonalen Experten in die faszinierende Welt der einheimischen Fledermäuse eingeführt. «Wenn die Verhältnisse passen, wird man diese Tiere mit etwas Glück auch zu Gesicht bekommen», erklärt Gemeinderat Max Staub, der die Wandernacht zum letzten Mal vorbereitet hat.

Staub empfiehlt den Teilnehmern gutes Schuhwerk, der Witterung angepasste Kleidung und die Mitnahme einer Taschenlampe. Für die Verpflegung sorgt in Neukirch an der Thur der lokale Dorfverein und bei der Ruine Last wie schon in den Vorjahren der Ski- und Wanderclub Schönenberg-Kradolf-Sulgen .

Staub übergibt an Zuberbühler

Mit Beginn der neuen Legislaturperiode hat Andrea Zuberbühler im Gemeinderat Kradolf-Schönenberg die Verantwortung für das Ressort «Kultur, Sport und Vereine» übernommen. Die neue Gemeinderätin wird somit auch für die praktische Durchführung der Wandernacht zuständig sein. Max Staub ist seit 1. Juni für das Ressort «Werkbetriebe» zuständig.

«Ich treibe in der Freizeit gerne Sport und werde die Wanderer auf der grossen Route führen», sagt die Neukircherin. Sie freue sich darauf, bei dieser Gelegenheit auch bisher unbekannte Einwohner kennen zu lernen. Die Wandernacht findet bei jedem Wetter statt, sofern keine Gefahr für die Teilnehmer besteht.