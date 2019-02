HCT-Verteidiger Seiler kaut Bienen Wenn am Mittwoch um 19.45 Uhr der HC Thurgau zum zweiten Playoff-Tanz in der Ajoie aufgefordert wird, setzt es für Simon Seiler blaue Flecken ab. Der 22-jährige Verteidiger wirft sich in die Schüsse wie Chuck Norris. Matthias Hafen

Simon Seiler steht bis mindestens 2020 beim HC Thurgau unter Vertrag. (Bild: Mario Gaccioli, Weinfelden, 26. Oktober 2018)

Er benutzt Tabasco als Augentropfen und er rasiert sich nicht, sondern schärft seine Klinge am Bart. Die Sprüche über Schauspieler Chuck Norris sind legendär. Es gibt keinen tafferen Typen als den Actionhelden, Kampfkünstler und Filmgegner von Bruce Lee aus den 70er- und 80er-Jahren. Manchmal, da bekommt man im Playoff-Viertelfinal zwischen dem HC Thurgau und dem HC Ajoie das Gefühl, eben dieser Chuck Norris stehe beim HCT mit der Nummer 5 auf dem Eis. So furchtlos, wie sich der Spieler in die gegnerischen Schüsse wirft, kann es eigentlich nur Norris sein.

Doch der vermeintliche Actionheld vergangener Tage heisst Seiler, Simon Seiler. 22-jährig, mitten im Leben und aus Frauenfeld. Anders als Chuck Norris, kann der Verteidiger des HC Thurgau ein «Happy Meal» zwar nicht zum Weinen bringen. Doch wenn es darum geht, dem Gegner in die Augen zu schauen, dann nimmt es Seiler mit jedem auf.

Eine feste Grösse im Powerplay

1:1 steht es in der Playoff-Serie zwischen Ajoie und Thurgau. Dass die sechstplatzierten Ostschweizer im Best of 7 gegen den Qualifikationszweiten so gut mithalten können, ist auch ihrer sattelfesten Verteidigung zu verdanken. In dieser wuchs Seiler innert zwei Saisons zu einem Pfeiler heran, wurde so stark, dass er mittlerweile oft im Powerplay eingesetzt wird. Manche glauben schon, dass auch er Bienen kaut, wenn er Honig essen will.

Dabei musste Seiler nach seinem Wechsel von den GCK Lions zum HC Thurgau im Sommer 2017 zuerst das Siegen lernen. «Ich musste lernen, dass es wichtig ist, zu gewinnen», sagt Seiler. Im Farmteam der ZSC Lions habe man wenig darauf gegeben, ob die Mannschaft das Playoff erreicht oder nicht. «Und wenn man es nicht erreichte, konnte man bei den Elitejunioren Playoff spielen – kam dabei erst noch meistens bis in den Final.» Doch beim HC Thurgau wehte bezüglich der sportlichen Erwartungen ein anderer Wind. «Hier werden dir Fehler weniger verziehen. Damit musste ich als junger Spieler erst einmal fertig werden.»

Seiler hatte 2008 seinen Stammverein EHC Frauenfeld Richtung Pikes Oberthurgau verlassen und wechselte 2012 in die Organisation der ZSC Lions. «Natürlich hatte ich den Traum, in der Nationalliga A zu spielen», sagt der ehemalige Schüler der Nationalen Elitesportschule Thurgau (NET). Spätestens bei den Elitejunioren sei für ihn aber absehbar gewesen, dass ihm diesbezüglich Spieler wie Roger Karrer oder Phil Baltisberger, die heute bei den ZSC Lions spielen, vor der Sonne standen. So führte Seilers Weg zurück in den Thurgau. «Deswegen stecke ich den Kopf nicht in den Sand», sagt er. «Man kann auch in der Swiss League eine gute Karriere machen.» In seinem ersten Jahr beim HCT habe er jedoch erst mal unten durch müssen, sagt der junge Verteidiger. Doch es spricht für ihn, dass er die Chance nutzte, als sie kam.

Seiler hält den Kopf hin, wenn es nötig ist

Von den Coaches Stephan Mair und Beni Winkler mit immer mehr Vertrauen ausgestattet, entwickelte sich Seiler in dieser Saison zu einem der wichtigsten Defensivspieler des Teams. Er schmeisst sich nicht nur in die Schüsse, er hält auch in Zweikämpfen sein Gesicht hin, wenn es vonnöten ist. Im gewonnenen Playoff-Heimspiel gegen Ajoie musste Seiler in den Schlussminuten blutend auf der Spielerbank genäht werden.

Sein Motto ist simpel, aber nicht einfach. «Jeder Schuss, der nicht aufs Tor kommt, geht auch nicht rein», sagt Seiler. Doch er kann dem HCT auch mit anderen Fähigkeiten helfen. «Bezüglich meiner eigenen Schüsse habe ich noch Potenzial», sagt der Student der Rechtwissenschaft an der Fernuniversität Schweiz selbstkritisch. Allerdings machte er diesbezüglich ebenfalls Fortschritte. Und auch wenn Seiler noch Zahnseide benutzt und keine Velokette wie Chuck Norris: Beim besonnenen Frauenfelder ist wenigstens alles wahr.