Auch Kreuzlinger Frauen sollen streiken Am 14. Juni ruft die Syna zum nationalen Streiktag auf. Mann und Frau sollen endlich gleichgestellt werden. Auch die Sektion Kreuzlingen will mitmachen.

(red) Sektionspräsident der Gewerkschaft Syna, Luis Barros, konnte 35 Mitglieder an der GV im «Besmer» in Kreuzlingen begrüssen. In seinem Jahresbericht würdigte er die Verhandlungsergebnisse in den einzelnen Branchen. Besonders hob er den Einsatz der Syna für die Arbeitsbedingungen im Bauhauptgewerbe hervor.

Unter dem Titel «Jetzt streikts» verteilte der Syna-Sekretär Flyer zum nationalen Frauenstreiktag am 14. Juni. In der ganzen Schweiz wird zwischen 11 und 15.30 Uhr zum Frauenstreik aufgerufen. Die Frauen fordern nach Jahrzehnten endlich die Umsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau. Insbesondere sind die Löhne für Frauen bei gleicher Arbeit am gleichen Ort immer noch um vieles tiefer. Auch in den Kaderpositionen reisst die Übermacht der Männer nicht ab.

Kreuzlingen will ein Zeichen setzen

Es gehe um Chancengleichheit, sagte Luis Barros und rief alle Frauen dazu auf am 14. Juni ein Zeichen zu setzen. Als Syna-Mitglied und Stadtrat von Kreuzlingen überbrachte Ernst Zülle die Grüsse der Kreuzlinger Stadtregierung. Zum Thema Gleichstellung ergänzte Zülle, dass der Stadtrat die Charta für gleichen Lohn von Mann und Frau unterzeichnen wollte. Ein Zeichen sollte gesetzt werden, obwohl bei den rund 220 Angestellten der Stadt die Gleichstellung seit Jahren gelebt wird.

Unter dem Vorwand des administrativen Aufwandes lehnte eine knappe Mehrheit des Gemeinderates die Unterzeichnung ab. Als langjähriges Mitglied der Schlichtungsbehörde nach Gleichstellungsgesetz des Kantons Thurgau versicherte Zülle, sich weiter für die Gleichstellung und gegen jegliche Art von Diskriminierung einzusetzen.

Vorstand im Amt bestätigt

Der Vorstand mit Präsident Luis Barros, Kassier Stephan Marty, Aktuar Carmine Gallo, Beisitzer Martin Imhof und Ernst Zülle sowie die Revisoren Wolfgang Kohler und Roman Widler, wurden in ihren Ämtern bestätigt.