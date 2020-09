«Zufrieden bin ich erst, wenn die Asphaltstücke weg sind»: Jetzt muss die Baufirma den Teer im Wuppenauer Wald wegräumen – und spricht von einem Versehen An einem Waldrand in Wuppenau liegen immer noch Asphaltstücke in der Böschung. Nach einer Begehung der kantonalen und kommunalen Vertreter mit dem Landbesitzer steht fest: Der Asphalt muss weg, die Baufirma räumt im Herbst den Teer auf.

Exklusiv für Abonnenten

Peter Helfenberger hat Erfolg mit seinem Engagement gegen die Asphaltreste in seinem Wald. Bild: Mario Testa (Wuppenau, 4. August 2020)

Was ist passiert?

Die Gemeinde beauftragt vergangenen Herbst eine Baufirma, um die Ränder einer Flurstrasse entlang eines Waldes abzuranden.

Daraufhin landen Asphaltbröcke im Wald.

Grundstückbesitzer Peter Helfenberger wehrt sich bei der Gemeinde.

Ein Gemeindemitarbeiter entsorgt die Brocken von Hand, doch es hat immer noch im Wald.

Das Amt für Umwelt des Kantons schaltet sich ein.

Eine kürzlich erfolgte Begehung vor Ort bestätigt: Die Asphaltstücke müssen entsorgt werden. Die Baufirma muss aufräumen.

«Asphalt gehört nicht in den Wald», das sagt Martin Eugster, Leiter des kantonalen Amts für Umwelt. Dennoch landeten in Wuppenau im Rahmen der Abrandung einer Flurstrasse grosse Mengen Asphalt in einer Böschung. Bauer Peter Helfenberger wehrte sich dagegen und forderte von der Gemeinde, dass die Asphaltstücke entfernt werden – ein Stück des Waldes gehört ihm (wir berichteten).

Anlässlich einer Begehung mit Rolf Kreis vom kantonalen Amt für Umwelt, dem mit der Abrandung beauftragten Unternehmer Martin Bussinger, Peter Helfenberger und dem Wuppenauer Gemeinderat zeigte sich, dass tatsächlich ein Missstand vorliegt. «Die Menge an Asphaltstücken, die man am Waldrand liegen lassen könnte, ist überschritten», sagt Wuppenaus Gemeindepräsident Martin Imboden.

Martin Imboden, Gemeindepräsident Wuppenau. Bild: Mario Testa

«Es muss aufgeräumt werden. Und das muss der beauftragte Unternehmer nun tun.»

Derzeit gestalte sich eine Aufräumaktion – wahrscheinlich kommt ein Saugbagger zum Einsatz – wegen des Laubes schwierig. «Die Aufräumarbeiten sollen deshalb im Herbst stattfinden», sagt Imboden.

Ein Versehen ist der Grund

Unternehmer Martin Bussinger muss also nachbessern, nachdem einer seiner Mitarbeiter zu viel Abrandmaterial anstatt abgeführt, einfach in den Wald gekippt hat. «Grundsätzlich wird das Abrandmaterial an Waldstrassen seitlich deponiert», sagt Bussinger. «Infolgedessen hat unser Maschinist einige Schaufeln des Aushubs am Waldrand deponiert.»

Normalerweise sei das kein Problem, da die Ränder von Flurstrassen nicht geteert sind, sondern sich dort nur Erde, Laub und Holz ansammeln. «Aber in Wuppenau war es eine Naturstrasse, die man mit Asphaltgranulat aufgekiest hat. Bei den damaligen Bauarbeiten ist wohl stellenweise Asphalt in den Graben gefallen und über die Jahre eingewachsen. Dieser war für den Maschinisten während der Baggerarbeiten kaum zu erkennen.» So etwas könne passieren, sagt Bussinger.

«Aber mutwillig wurde da sicher kein Ei gelegt.»

Amt für Umwelt begleitet die Aufräumarbeiten

Martin Eugster, Leiter Amt für Umwelt. Bild: Reto Martin

Martin Eugster vom kantonalen Amt für Umwelt bestätigt die Aufräumpflicht für die Gemeinde und den Unternehmer. «Wir werden die Arbeiten auch begleiten. Es sollte gut machbar sein, sei es von Hand oder mit einem Saugbagger», sagt er.

Bauer Peter Helfenberger sieht sich in seinem Protest bestätigt: «Es gehört kein Asphalt in den Wald. So viel ist nun klar.» Und sagt weiter:



«Zufrieden bin ich aber erst, wenn ich sehe, dass die Asphaltstücke weg sind. Es war einfach mühsam, die Gemeinde und der Kanton haben anfangs nicht reagiert – erst als ich das Bundesamt für Umwelt informiert habe, ging plötzlich etwas.»