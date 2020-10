Arboner Strickfrauen wollen Heimbewohnern mindestens 432 Wollherzen schenken Im Städtli hat man ein Herz für alte Menschen. In der Adventszeit möchte man ihnen eine besondere Freude bereiten. Und zwar mit farbenfrohen und schön verzierten gehäkelten Stoffherzen.

Geschäftsinhaberin Franziska Röhrl will mit den Strickfrauen ein Projekt für betagte Menschen umsetzen. Max Eichenberger

Ein Herz für die ältere Generation zeigen die Arboner Strickfrauen in doppeltem Sinne: Sie beschenken nämlich alle Heimbewohner in der Adventszeit mit farbenfrohen, schön verzierten gestrickten und gehäkelten Herzen.

«Wir wollen ihnen damit eine Freude bereiten»,

erklärt Franziska Röhrl das ambitionierte Projekt. Denn nicht weniger als 432 Wollherzen, alle liebevoll adventlich eingepackt und mit einer Karte versehen, sollen in Arbon und Steinach den Heimleitungen zur Verteilung übergeben werden.

Soziales Engagement beweisen die Strickfrauen unter anderem für die Berghilfe und die Winterhilfe. «Und speziell für die ältere Generation stricken wir ebenfalls schon seit vielen Jahren. Weil Pro Senectute in diesem Jahr nichts geplant hat, lag für uns diese Aktion nahe», begründet die Initiantin und Inhaberin von Filati Mode mit Wolle die Idee.

«Alle waren sofort begeistert.»

Material und Anleitungen stehen bereit

Das Projekt wird an einer Stricknacht im Schloss Arbon am Montag, 19. Oktober, von 18.30 bis 21.30 Uhr, lanciert. An diesem Workshop stellen die Organisatoren Material und Anleitungen zum Häkeln und Stricken bereit. Sie stehen den Teilnehmenden auch fachkundig zur Seite. Selber mitzubringen sind lediglich Strick- und Häkelnadeln in der Stärke 2,5 bis 4. Maskenpflicht besteht nicht, hingegen ist eine Anmeldung notwendig (071 446 14 53 oder info@filati-shop.ch). Wer an der Stricknacht verhindert ist, kann die Anleitungen auch via Website (www.filati-shop.ch) herunterladen.