Arboner Stadtrat will keine Planungszone für Mobilfunkantennen Die geplante 5G-Antenne an der Sonnenhügelstrasse hat bereits letzten Sommer für Furore gesorgt. Dank einer Interpellation wird nun das Stadtparlament darüber diskutieren.

Die Antenne an der Sonnenhügelstrasse soll auf die 5G-Technologie aufgerüstet werden. Das Baugesuch liegt derzeit beim Kanton. Max Eichenberger

Es war ein ziemlicher Aufschrei. Mehr als 100 Personen machten letzten Sommer Einsprache gegen die Aufrüstung der bestehenden Antenne an der Sonnenhügelstrasse 51 (Gebäude neben dem Kreisel) auf die 5G-Technologie. Auch in der Facebook-Gruppe du «Du bisch vo Arbon wenn...» hagelte es Kommentare. Das Parlament nimmt die Diskussion nun voraussichtlich an seiner nächsten Sitzung vom 25. Februar wieder auf. Traktandiert ist die Interpellation von Heidi Heine (Grüne). In Anlehnung an das Bauvorhaben von Sunrise schreibt sie: «Es ist davon auszugehen, dass dies der Anfang einer ganzen Reihe geplanter Aufrüstungen von Mobilfunkantennen der verschiedenen Anbieter auf unserem Stadtgebiet ist.»

Der Stadtrat ist nicht planlos unterwegs

In ihrer Interpellation nimmt Heine Bezug auf eine Motion von Erica Will aus dem Jahr 2008. Stadtammann Martin Klöti habe damals mit dem Erlass einer Planungszone versprochen, alle vorhandenen Möglichkeiten zu prüfen, um bestmögliche Lösungen zu finden. Daran knüpft sie nun eine ihrer Fragen. Unter anderem will sie wissen, ob der Stadtrat ein Konzept mit dem Erlass einer Planungszone mit ausreichenden Mindestabständen zu sensiblen Zonen erstellt. Die Antwort ist negativ. «Eine Planungszone ist für den Stadtrat nicht das richtige Instrument», steht in der Antwort geschrieben. Eine entsprechende Planungszone müsste laut Antwort des Stadtrates faktisch über das ganze Gemeindegebiet gelegt werden. In einem mit Planungszone bezeichnetem Gebiet darf nichts unternommen werden, das die zukünftige Nutzungsplanung präjudizieren würde. Das will der Stadtrat nicht. Er schreibt:

"Die Priorität sollte zusammen mit dem Kanton auf der Einhaltung der Richtlinien und Grenzwerte liegen."

In seinem dreiseitigen Antwortschreiben weist der Stadtrat auch darauf hin, dass die Stadt seit 2010 eine Vereinbarung mit den Mobilfunkbetreibern habe. Diese basiere auf einem Kaskadenmodell. Aufgrund dieses Modells könne die Stadt festschreiben, wo neue Mobilfunkantennen zu erstellen seien und wo nicht. Einhergehend mit der jüngsten Ortsplanungsrevision werde die Stadt diesbezüglich auch eine verschärfte Bestimmung ins Baureglement aufnehmen. Heine will weiter wissen, was der Stadtrat tun kann, um die Strahlenbelastung für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. In diesem Zusammenhang listet der Stadtrat auf, wie die Zuständigkeiten geregelt sind und schreibt: «Der direkte Einfluss des Stadtrates auf die Regelung der Strahlenbelastung ist gering, da der Gesundheitsschutz vor Strahlung der nichtionisierenden Strahlung beim Bund liegt.» Die Auflistung zeigt weiter, dass Gemeinden und Kantone vor allem für die Bewilligung respektive den Vollzug zuständig sind.

Gesuch für 5G-Antenne liegt beim Kanton Das Baugesuch für die Aufrüstung der Mobilfunkantenne an der Sonnenhügelstrasse 51 ist noch pendent. Die Einsprachen sind bisher weder abgelehnt, noch ist darauf eingetreten worden. «Das Geschäft liegt beim Kanton. Wir warten auf Rückmeldung», sagt Thomas Steccanella, Kommunikationsverantwortlicher der Stadt, auf Anfrage. Es sei Sache des Kantons, zunächst die Bewilligungsfähigkeit des Gesuchs zu beurteilen. (afl)