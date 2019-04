Arboner Saurer-Museum hat Fans von Russland bis China Mit seiner starken TV-Präsenz ist das Saurer-Museum bester Werbeträger der Stadt. Ein Restaurationsbetrieb und ein neues Hotel sind für den Oldtimerclub Saurer existenziell. Max Eichenberger

Hans Mosimann aus Aesch begutachtet einen Motor. (Bild: Max Eichenberger)

Keine andere Institution bringt Arbon so oft und so sympathisch ins nationale Rampenlicht: Das Saurer-Museum, vor zehn Jahren in einer ZiK-Liegenschaft am See aufgebaut und 2018 ergänzt durch ein Depot im Presswerk, entpuppt sich inzwischen als medienpräsentester Botschafter der Stadt.

Das wird an der Hauptversammlung am vergangenen Samstag im altehrwürdigen Saurer-Vortragssaal deutlich, zu der sich über hundert Mitglieder eingefunden haben.

Im Fernsehen ist die Institution mit dem unauslöschlichen Brand Saurer Dauergast in verschiedenen Kanälen: so im letzten Jahr in «SRF bi de Lüüt» mit Nik Hartmann und in «Meine Stadt – deine Stadt», oder als Ausflugstipp auf «Tele Top».

Jetzt hofft Baer auf einen weiteren Auftritt des legendären Saurer-Brotwägelis am «Donnschtig-Jass» im Juli. Dafür müssten die Arboner in der Ausscheidung noch die Romanshorner aus dem Feld schlagen.

Über 10000 Besucher und ein grosses Netzwerk

Für Besucher, teils von weither, ist das Museum in einer ehemaligen Fabrik im alten Saurer-Werk-1 ein Magnet. Fast 10000 Gäste und 351 Führungen hat der Oldtimerclub Saurer (OCS) verzeichnet, der mit 72 Freiwilligen Museum und Depot ebenso in Schuss hält wie die Exponate: Fahrzeug-Oldtimer, Motoren, Web- und Stickmaschinen.

Die Ehrenamtlichen erhalten die grosse Geschichte der einstigen Weltfirma lebendig, die nach 1984 sukzessive bis auf den Stickmaschinen-Bereich geschrumpft ist. Dieser ist mittlerweile in chinesischer Hand.

Ruedi Baer, Präsident Oldtimerclub Saurer. (Bild: Max Eichenberger)

Der Chief Technic Officer der Besitzerin sei dem Museum als Unterstützer wohlgesonnen, weiss OCS-Präsident Ruedi Baer, dessen Leidenschaft es zu verdanken ist, dass Arbon ein Saurer-Mekka geblieben ist.

Die Chinesen seien Fans des Museums und des «Spirits of Saurer», sagt Baer, dank dessen Initiative Arbon auch an die «Grand Tour of Switzerland» angebunden worden ist. Hohen Besuch aus China empfängt er ab und zu. Für die Kader sei «Pflicht, einmal das Museum durchlaufen zu haben».

Der OCS-Präsident zeigt Verständnis für den Entscheid der Eigner, die Sticksysteme-Produktion nach China zu verlagern. So könnten die Konjunkturzyklen besser aufgefangen werden.

Aufgewogen werde diese Massnahme durch den Entscheid, Arbon mit der Beschäftigung von bis zu hundert Ingenieuren zum Standort für die Technologieentwicklung zu machen.

Viel Aufwand in digitale Dokumentation investiert

Baer ist ein gefragter Mann. Der russische Museumsverband, der sich das Saurer-Museum zum Vorbild nimmt, hat ihn zu einem Vortrag über die Führung eines Industriemuseums nach Sibirien eingeladen – wohin er, so Baer, gerne gereist sei. Auftritte hatte das in Holz nachgebaute Saurer-Postauto im Landesmuseum in Zürich und im Bundesarchiv-Museum in Schwyz.

Die Werkstatt und die Museumsräume selbst sind aufgefrischt worden – mit einem hellen Orange. Textil-Bereichsleiter Hans Stacher ist stolz darauf, «dass wir mittlerweile sechs Webmaschinen unter Betrieb zeigen können.»

Der OCS hat viel in die digitale Dokumentation und den Transfer von Wissen, wie die Maschinen funktionieren, investiert. So sind bereits weit über hundert Lehrvideos in die Datenbank integriert worden.

Weil dem Museum der Platz bereits wieder knapp wird, hat der OCS in Rüti ein neues Aussenlager angemietet. Zurückgefunden hat der alte Giessereiwagen aus dem Verkehrshaus der Schweiz, weil man dort gemerkt habe, dass er zu gross für den vorgesehenen Ausstellungsort sei.

Restaurationsbetrieb und neues Hotel existenziell

In der neuen Gastronomie im Presswerk, neben dem Depot, schmecke es auch nach Saurer, sagt Baer:

«Wir haben dort Dauerleihgaben zur Ausstattung beigesteuert.»

Weil ein Restaurationsbetrieb beim Museum am See «für uns existenziell wichtig ist», liess sich die Museumsbetreiberin von der Arealeigentümerin ZiK versichern, dass diese mittelfristig «einen nahtlosen Übergang von der alten zu einer neuen ‹Wunderbar› sicherstellen wird». Froh sei der OCS überdies, dass es Arbon Tourismus gibt, gab OCS-Präsident Baer ein Statement ab.

Ein zweites betrifft das Einstehen für den Gestaltungsplan mit der geplanten HRS-Überbauung «Riva» auf der Metropol-Parzelle am See als beste aller Varianten. Einmal sei das ganze Erdgeschoss mit Restauration und Saal dem Publikum zugänglich.

Und nur mit dem Projekt und dem Verkauf der Wohnungen könne HRS ein geplantes Hotel im Werk-Zwei, «das sonst ein Verlustgeschäft wäre», quersubventionieren.

«Ich habe die Pläne gesehen. Wir vom Saurer-Museum müssen klar sagen: Wir brauchen dringend ein neues Hotel in Arbon.»