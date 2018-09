Arboner Pfadfinder zum Mieten Die Pfadi Arbor Felix will mit einer Aktion ihre Kasse aufbessern. Interessierte können sich einen Pfadfinder für Aufgaben im und ums Haus mieten. Die Pfadi informierte am vergangenen Wochenmarkt. David Grob

Fabian Schneider, Pfadiname Livigno, und Florin Müggler, Pfadiname Chip, sägen am Boden. (Bild: PD)

«Rent a Scout» – Miete einen Pfadfinder. Die Pfadi Arbor Felix rührte am Arboner Wochenmarkt von vergangenen Samstag die Werbetrommel für ihre neuste Finanzaktion. Leute aus der Region Arbon können am 27. Oktober und am 10. November einen Pfadfinder mieten und dessen Dienste für Aufgaben im oder ums Haus in Anspruch nehmen.

Geld kommt Mitgliedern zugute

«Wir wollen mit dieser Aktion unsere Pfadikasse aufbessern», sagt Florian Koller, Pfadiname Sirius, der Kommunikationsverantwortliche der Pfadi Arbor Felix. Die Höhe der Entschädigung stehe den Leuten frei, sagt er. Schlussendlich sei ein ausgeglichener Pfadi-Alltag das Ziel. «Der Gewinn kommt den Mitgliedern während der Samstagaktivitäten, der Lager oder in Form einer grösseren Aktivität zugute», schreibt die Pfadi in ihrer Medienmitteilung. Ein weiteres Ziel verfolgt die Pfadi mit ihrer Aktion. Die Hauptorganisatorin der Aktion Nadia Scheuss, Pfadiname Yara, sagt:

«Uns liegt es am Herzen, dass unsere Pfadis lernen, Verantwortung zu übernehmen und kleinere Herausforderung anzupacken.»

Die Pfadi Arbor Felix wertet die Aktion bereits als kleinen Erfolg. «Wir sind auf viel positive Resonanz gestossen», sagt Koller. Bereits mehrere Leute hätten Interesse daran bekundet, einen Pfadfinder zu mieten. Kinder ab sieben Jahren und die Leitenden nehmen an der Aktion teil.