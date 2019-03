Arboner Musikschule im schweizweiten Wettbewerb Bühne für höhere Weihen: Junge Talente geben sich im Presswerk die Klinke. Es ist landesweit einer von sechs Austragungsorten des Schweizer Jugendmusikwettbewerbs. Max Eichenberger

Mona Hagmann spielt im Dietschweiler-Saal Mozart, Händel und Chopin. Bild: Max Eichenberger

Über Tausend talentierte Jungmusiker in sechs Städten zeigen dieses Wochenende am Schweizer Jugendmusikwettbewerb ihr instrumentales Können. Einer der Austragungsorte ist die Musikschule Arbon im Presswerk. Schon am Freitag hat eine professionelle Jury die ersten Vorträge bewertet. Herangezogen werden zehn Kriterien. Neben Musikalität auch Ausstrahlung, Klanggestaltung und technische Beherrschung des Instruments. Einige Teilnehmer können den Wettbewerb als Sprungbrett nutzen. «Der Wettkampf gibt zudem einen breiten Einblick in die musikalische Bildungslandschaft der Schweiz», sagt Julia Kräuchi, Leiterin der Musikschule Arbon. Sie ist stolz darauf, dass die Musikschule als Veranstaltungsort ausgewählt worden ist. Morgen Sonntag, 17 Uhr, findet im Dietschweiler-Saal das Preisträgerkonzert statt.