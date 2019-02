Arboner Hauseigentümerverband schiesst wegen des Schutzplans scharf gegen die Stadt Er wirft ihr im Zusammenhang mit der Überarbeitung unverhältnismässiges und unrechtmässiges Vorgehen vor. Stadtrat Peter Gubser ist erstaunt über die massiven Vorwürfe. Markus Schoch

Der ehemalige Gasthof «Ochsen» in der Altstadt zählt zu den schönsten Riegelbauten Arbons beziehungsweise des Thurgaus und ist unter Schutz gestellt. (Bild: Reto Martin)

Der örtliche Hauseigentümerverband (HEV) sieht sich bestätigt. Der Widerstand gegen die erweiterte Liste des Schutzplanes beziehungsweise «den Kniefall vor dem Kanton» sei richtig und nötig gewesen: Drei von vier der 38 Einsprecher hätten ganz oder teilweise Recht bekommen, schreibt der Verband in einer Mitteilung.

Aufgrund dieser hohen Quote müsse davon ausgegangen werden, dass es auch bei den restlichen 85 betroffenen Grundeigentümern viele gebe, deren Liegenschaft nicht in den Schutzplan gehören würden und die auch nicht drin wären, wenn sich die Hausbesitzer gewehrt hätten.

Nicht mit Ruhm bekleckert

Befriedigt nimmt der HEV gemäss Mitteilung zur Kenntnis, dass der Stadtrat zumindest teilweise «von seiner unterwüfigen Haltung gegenüber der kantonalen Denkmalpflege» Abstand genommen hat. Zuvor habe er sich allerdings nicht mit Ruhm bekleckert.

«Statt sich vorgängig mit der Schutzwürdigkeit der unter Schutz zu stellenden Objekten auseinander zu setzen, hat die Behörde die Hauseigentümer in die Klägerrolle gedrängt.»

Das Eigentumsrecht der Bürger verkomme auf diese Weise zu einer Holschuld. «Das gewählte Vorgehen ist daher als ein unverhältnis- und unrechtmässiger staatlicher Eingriff in das Privateigentum und Angriff auf das private Kapital zu werten.» Seitens der öffentlichen Hand seien mehr Augenmass und mehr Respekt für die Eigentumsrechte gefordert.

Gubser wollte Streit vermeiden

Stadtrat Peter Gubser ist erstaunt über die Vorwürfe. «Ich verstehe das nicht.» Sie hätten sich bemüht, mit den unzufriedenen Hausbesitzern eine einvernehmliche Lösungen zu finden, was ihnen in einem Drittel der Fälle auch gelungen sei.

«Darauf bin ich stolz. Wir hatten viele gute Gespräche.»

Es sei ihm darum gegangen, wenn immer möglich Streit zu vermeiden.

Gar nichts zu machen, sei keine Option gewesen, ruft Gubser in Erinnerung. Der Kanton habe der Stadt unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht habe.

Stadt nahm 122 Objekte zusätzlich auf

2014 genehmigten Parlament und Volk den neuen Schutzplan mit insgesamt 187 Objekten. Das zuständige Departement für Bau und Umwelt befand ihn allerdings als zu dürftig mit Blick auf das kantonale Hinweisinventar, in dem der historische Gebäudebestand im Thurgau erfasst und systematisch beschrieben beziehungsweise bewertet wird.

Zahlreiche als wertvoll eingestufte Liegenschaften waren nicht im überarbeiteten Schutzplan enthalten. Die Stadt setzte in der Folge eine Arbeitsgruppe ein und besserte nach. Sie nahm zusätzlich 122 Häuser auf, was einem Plus von 62 Prozent entspricht. Der Hauseigentümerverband lief Sturm, und zwar wegen des drohenden Wertverlustes der Liegenschaften, den eigentumsrechtlichen Einschränkungen sowie der Unsicherheit in Bezug auf den Umfang des Schutzes. Es könne nicht blindlings auf das Hinweisinventar abgestellt werden, meinte er.

Genau hingeschaut

Es sei nicht so, dass sie in vorauseilendem Gehorsam einfach alles übernommen hätten, was von Frauenfeld gekommen sei, wehrt sich Gubser. Die zuständigen Stellen dort hätten ihnen seinerzeit über 200 Objekte zur Überprüfung empfohlen. Unter Schutz gestellt habe die Stadt dann aber nur gut die Hälfte. Und so falsch seien sie mit der Auswahl offenbar nicht gelegen. Denn nur etwas ein Drittel der betroffenen Hausbesitzer hätten Einsprache erhoben, obwohl der Hauseigentümerverband die Mitglieder dazu gedrängt habe, sich zu wehren.

Arbon mit seiner historischen, industriellen und kulturellen Vergangenheit suche seinesgleichen, schreibt der HEV.

«Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, diese Perle zu pflegen, zu schützen und zu entwickeln.»

Dazu sei es wichtig, der Stadt den nötigen Raum zu lassen, sich frei von übergeordneten Einschränkungen zu verändern und auch immer wieder neu zu finden und zu erfinden.