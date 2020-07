Arboner Genossenschaft Ziegelhütte gewährt Einblick in ihr Bauprojekt Auf dem Gelände des ehemaligen evangelischen Alters- und Pflegeheims sind 50 Wohneinheiten geplant.

Das geplante Bauprojekt. Visualisierung: PD

Die Genossenschaft Ziegelhütte Arbon wirbt für ihr Bauvorhaben. Auf dem Gelände des ehemaligen evangelischen Alters- und Pflegeheims sind 50 Wohneinheiten geplant. Die Ausstellung, die am vergangenen Samstag vor Ort – an der Romanshornerstrasse 44 – eröffnet wurde, gewährt einen kleinen Einblick in die aktuellen Pläne der genossenschaftlichen Siedlung.

Der Anlass sei auf reges Interesse gestossen, obwohl vorerst nur im kleineren Rahmen darauf aufmerksam gemacht worden sei. Es ging unter anderem darum, die unmittelbaren Nachbarn und all jene, welche zwischenzeitlich ihr Interesse am Projekt angemeldet haben, zum Austausch einzuladen.

Man kann bereits Anteilscheine kaufen

Zudem bot der Anlass eine erste Gelegenheit, die Genossenschaftsanteilscheine hochzuhalten. Diese können gemäss Medienmitteilung «ab sofort» gezeichnet werden. Denn die Genossenschaft, an die das Baurecht von der evangelischen Kirchgemeinde abgegeben worden ist, sei nicht nur auf künftige Mieter angewiesen, sondern auch auf verzinste Darlehen in Form von Anteilscheinen.

Momentan erarbeiten die Architekten zusammen mit den Fachplanern bis Mitte September das Vorprojekt. Gemäss heutigem Stand wird eine Eingabe des Baugesuches auf März 2021 angepeilt.