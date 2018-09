Freiwillige sanieren seltenen Feuerwehr-Oldtimer in Arbon Seit September frischt die Feuerwehr das 90-jährige Gefährt auf. Was nach der Renovation geschieht, weiss die Stadt derzeit noch nicht. Ebenso den Zeitpunkt der Fertigstellung. Lara Jörgl

Stadtrat Konrad Brühwiler (SVP) weiss noch nicht, was mit dem Feuerwehr-Oldtimer geschehen soll. (Bild: Reto Martin)

Es gibt nur noch drei Exemplare auf der ganzen Welt: Das ist es, was die Sache so besonders macht. Die Rede ist vom Mercedes-Benz Nürburg Typ 710, benannt nach dem bekannten Nürburgring. Es ist ein Feuerwehr-Oldtimer mit dem stattlichen Alter von 90 Jahren, der seit September saniert wird.

Momentan kümmern sich freiwillige Feuerwehrkameraden um das Fahrzeug – natürlich ohne Entgelt, immerhin ist das eine Sache der Ehre. Der ehemalige Feuerwehrkommandant nutzte es für die Verabschiedung von langjährigen Feuerwehr- und Stadtbeamten. An ihrem letzten Arbeitstag fuhren sie im historischen Gefährt nach Hause.

Was die Stadt nach der Auffrischung mit dem raren Exemplar machen wird, weiss Stadtrat Konrad Brühwiler noch nicht, er wolle sich aber für eine Lösung einsetzen, bei der die Bevölkerung profitiert. «Es könnte wieder für Fahrten verwendet werden oder zu den anderen Oldtimer ins Saurer Museum kommen – wir wissen es noch nicht.» Um diese Frage zu klären, würde die Feuerschutzkommission nächsten Monat zusammenkommen. Brühwiler sagt:

«Dann sehen wir, was wir mit dem Wagen in Zukunft machen könnten: Es werden vor allem Ideen ausgetauscht.»

«Der genannte Betrag war sechsstellig»

Ursprünglich benutzte die Saurer Betriebsfeuerwehr den Löschwagen, er hat also auch für Arbon einen historischen Wert. Das scheint nicht nur die Stadt zu wissen. «Als das Thema in einer Versammlung aufkam, bot mir eine Frau einen sechsstelligen Betrag, wenn ich ihn ihr gäbe.» Selbstverständlich habe er abgelehnt. «Das hat uns allerdings gezeigt, dass das Interesse an diesem Oldtimer definitiv vorhanden ist.»

Momentan gehört der Feuerwehrwagen der Arboner Feuerwehr und somit der Stadt. Bis die Kommission einen Entscheid gekommen ist, wird der Wagen an einem geheimen Ort gelagert. Wann die Renovierung endgültig fertig ist, kann noch niemand sagen. Fakt sei allerdings, dass die Feuerwehr sehr viel Herzblut in dieses Projekt steckt.