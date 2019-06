Arboner Finanzkommission nimmt Löhne unter die Lupe

Die positive Rechnung 2018 gründet ungefähr zur Hälfte in einmaligen, ausserordentlichen Erträgen. Darunter fallen Landverkäufe etwa an die Primarschule, höhere Steuereinnahmen juristischer Personen und Erträge aus der Grundstückgewinnsteuer. Am meisten ins Gewicht fällt der erhöhte Lastenausgleich. Gleichzeitig verzeichneten viele Ertragspositionen wie der Bootshafen, der Campingplatz oder das Restaurant Strandbad Rekordergebnisse. Auch Sparbemühungen des Stadtrats sind zu erwähnen. Ausgaben für das Asylwesen fielen schliesslich tiefer aus als im Vorjahr. (tva)