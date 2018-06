Arboner 1.August-Feier wird gerettet Nun gibt es doch noch eine Nationalfeier in Arbon. Das lässt die Stadt in einer Medienmitteilung verlauten. Diese lässt allerdings noch Fragen offen. Annina Flaig

Nach dem Hin und Her um die Bundesfeier will die Stadt ihre Bürger beruhigen. "Auch in diesem Jahr soll in Arbon eine Bundesfeier stattfinden." Dies schreibt die Stadt in einer Medienmitteilung. Die Organisation und Durchführung des Anlasses gehöre zu den Aufgaben, die der Stadtrat Arbon Tourismus beziehungsweise dem Infocenter übertragen habe.

Andrea Gerster tritt als Festrednerin auf

Kaspar Hug, Präsident von Arbon Tourismus und Geschäftsführer des Infocenters sei sich dieser Aufgabe bewusst. "Wir werden alles daran setzen, den Einheimischen und auch Gästen eine stimmige Veranstaltung zu bieten", lässt er sich in der Mitteilung zitieren. Noch sei nicht alles abschliessend vereinbart. Es zeichne sich jedoch ab, dass dank der Unterstützung verschiedener Arboner Institutionen dieses Jahr eine besondere Feier stattfinden könne. Wer die erwähnten Institutionen sind, will Hug auf Anfrage nicht preisgeben. Fest steht hingegen, wer als Festrednerin auftritt: Es ist die mehrfach ausgezeichnete Thurgauer Autorin Andrea Gerster.

Stadt krebst bei der Finanzierung zurück

Noch Mitte Mai wollte der Verkehrsverein Arbon (VVA) die Bundesfeier ausfallen lassen und hatte sie komplett aus dem Programm gestrichen. Grund war die nicht abgesicherte Finanzierung. So entschied die Stadt, letztes Jahr nur noch eine beschränkte Defizitgarantie von 5000 Franken zu leisten. Der VVA-Präsident Kaspar Hug schätzt die Gesamtkosten für eine durchschnittliche Feier mit Infrastruktur, Buffets und Sicherheitsvorkehrungen allerdings auf mindestens 8000 Franken.