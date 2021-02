Arbon Zwei Tankstellenüberfälle innert 24 Stunden In Arbon wurde am Montagabend die Coop-Tankstelle zwischen Hamel und Novaseta überfallen. Am Dienstagabend wurde auch die Agrola-Tankstelle an der St.Gallerstrasse ausgeraubt.

Die Coop-Tankstelle an der Klarastrasse beim Arboner Hamel wurde bereits vor drei Jahren schon ausgeraubt. Bild: Manuel Nagel (Arbon, 8. Februar 2018)

Immer wieder kommt es in Arbon zu Tankstellenüberfällen. Doch an den letzten beiden Abenden kam es gleich zu zwei Vorfällen.

Am Montagabend betrat kurz nach 20.30 Uhr ein vermummter Mann den Coop-Tankstellenshop an der Klarastrasse. Er bedrohte die Angestellten mit einer Pistole und forderte Bargeld. Wenig später flüchtete er mit seiner Beute zu Fuss in unbekannte Richtung. Die Angestellten blieben unverletzt.

Der Täter wird als zirka 175 bis 185 Zentimeter gross und schlank beschrieben. Er trug eine graue Hose und eine graue Jacke mit Kapuze, sein Gesicht war vermummt.

Nur 1,5 Kilometer entfernt

Am Dienstagabend waren es dann zwei unbekannte Täter, die kurz nach 21 Uhr den Agrola-Shop an der St. Gallerstrasse betraten, die Angestellte mit einem Messer bedrohten und Bargeld forderten. Die Agrola-Tankstelle ist knapp eineinhalb Kilometer von der Coop-Tankstelle entfernt. Anschliessend verliessen sie den Shop mit der Beute und flüchteten zu Fuss in unbekannte Richtung. Die Angestellte blieb unverletzt.

Die beiden Täter werden als zirka 16 bis 20 Jahre alt und zirka 160 bis 170 Zentimeter gross beschrieben. Sie trugen dunkle Kleider und die Gesichter waren mit Sturmhauben vermummt.

Polizei geht von verschiedenen Tätern aus

Aufgrund der unterschiedlichen Täterbeschreibungen geht die Polizei von unterschiedlichen Tätern aus und sieht vorerst keinen Zusammenhang zwischen den beiden Überfällen, auch wenn diese in kurzer Zeit und Distanz geschehen sind.

Nach beiden Überfällen leitete die Kantonspolizei Thurgau sofort die Fahndung ein, an der sich auch Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen beteiligten. Allerdings verlief diese bisher ergebnislos. Der Kriminaltechnische Dienst sicherte die Spuren an den Tatorten, die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.