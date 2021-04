Arbon «Wir wollen diesen Treffpunkt legalisieren»: Warum beim Städtli Kiosk noch die Weihnachtsbeleuchtung hängt Zwei Arboner haben den Kiosk in der Altstadt gekauft. Gäste sollen hier weiterhin ihr Feierabendbier geniessen können. Doch so einfach ist das nicht. Denn dem Betrieb fehlte bisher die Bewilligung.

Der Städtli Kiosk in der Arboner Altstadt ist derzeit geschlossen. Im Fenster hängen noch Weihnachtskugeln. Bild: Annina Flaig (27.4.2021)

Beim Städtli Kiosk ist die Zeit stehen geblieben. Im Fenster hängen rote Weihnachtskugeln. Die Scheiben sind mit Packpapier abgedeckt. «Ausser Betrieb – Geduldsfaden soeben gerissen» steht auf einem Schild geschrieben, das an der Türe klebt. Da ist etwas Wahres dran. Denn Fabian Valt (28) und Angelika Antczak (36) brauchen einen langen Atem.

Das Paar hat den Kiosk im Januar vom Vorbesitzer Markus Hauser – dem ehemaligen Betreiber des Arboner Hanfladens «Hanfpeter» – übernommen. Sie sind Kollegen von Hauser und haben bereits vorher als Angestellte respektive Aushilfen zeitweise im Städtli Kiosk gearbeitet. Valt sagt:

«Dieser Kiosk ist für viele zur Stammbeiz geworden.»

Die Stammgäste und die fröhliche Atmosphäre würden ihm und seiner Partnerin am Herzen liegen. Deshalb hätten sie den Kiosk gekauft. Sie möchten den Betrieb gerne so weiterführen wie er war. Doch bis jetzt ist er geschlossen. Das Problem: So wie der Kiosk bis anhin betrieben wurde – mit ein paar Sitzplätzen, wo man am Strassenrand einen Kaffee oder ein Feierabendbier geniessen konnte – war er eigentlich illegal.

Der neue Besitzer Fabian Valt im Inneren des Städtli Kiosks. Er ist mit dem vorherigen Besitzer befreundet und hatte hier öfters ausgeholfen. Bild: Annina Flaig (27.4.2021)

«Es war halt eine Grauzone», sagt Rahel Morgenegg, Leiterin der Abteilung Einwohner und Sicherheit der Stadt Arbon, auf Anfrage. Da Antczak und Valt im Innern des Kiosks und auf dem Platz neben dem Gebäude an zwei Tischen bis zu 20 Sitzplätze planen, sei jetzt der richtige Moment, eine ordentliche Bewilligung für eine Kioskwirtschaft zu beantragen.

Dieser Ansicht sind auch die neuen Besitzer. Sie wollen kein böses Blut schüren. Denn in Arbon werden immer wieder Stimmen laut, die kritisieren, dass in der Stadt – was Restaurants angeht – scheinbar jeder machen könne, was er wolle. «Wir möchten diesen Treffpunkt legalisieren.» Sie seien darauf angewiesen, Getränke ausschenken zu dürfen. «Sonst rentiert es nicht.»

Der Städtli Kiosk in der Arboner Altstadt ist für einige zu einem beliebten Treffpunkt geworden, wo man bis vergangenen Herbst auch mal ein Feierabendbier geniessen konnte. Bild: Annina Flaig (27.4.2021)

Die notwendigen Dokumente zu besorgen, habe sich jedoch über Monate hingezogen. «Vielleicht sind wir auch etwas naiv an die Sache herangegangen», räumt der gelernte Montage-Elektriker ein. Nun werden sie – solange der Bewilligungsprozess für die Umnutzung zur Kioskwirtschaft läuft – den Betrieb voraussichtlich Mitte Mai zuerst wieder bloss als einfachen Kiosk respektive Handelsbetrieb öffnen.

Bis dahin möchten die beiden ihre Regale mit Souvenirs aufrüsten. Denn diese laufen anscheinend wie geschmiert: «Touristen suchen immer wieder kleine Mitbringsel aus Arbon und Postkarten.» Einige würden auch nach Informationen oder dem Weg fragen. Valt sagt:

«Wir sind hier so etwas wie das Eingangstor zur Altstadt.»

In die Schlagzeilen geraten war der Städtli Kiosk vor zwei Jahren wegen eines wohl extrem schlanken Diebes, der sich wie ein Schlangenmensch durch ein kleines Fenster gezwängt hatte, um Zigaretten und Glückslose zu stehlen.

Es blieb nicht der einzige Einbruch. In Arbon wurden in den vergangenen drei Jahren auffällig viele Diebstähle in Kiosks und Tankstellenshops gemeldet. Zuletzt war vergangene Woche der Bahnhofkiosk zum Tatort geworden: Ein Unbekannter hatte eine Angestellte mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert. Anschliessend war er mit der Beute in einen Zug gestiegen. Darauf angesprochen sagt Valt, er habe diesbezüglich keine Befürchtungen. «Unser Lokal wird ein sehr belebter Ort sein.»