Arbon «Wir müssen die Streitereien hinter uns lassen»: Stadt will touristisch einen grossen Schritt vorwärts machen Das Parlament sagt am Dienstagabend fast einstimmig Ja zu einer neuen Leistungsvereinbarung mit Thurgau Tourismus. Trotz diverser Vorbehalte gegenüber den Plänen.

Campingplatz Buchhorn: Die Stadt will Arbon mit Hilfe von Thurgau Tourismus vorwärts bringen.

Bild: Susann Basler (10. August 2004)

Thurgau Tourismus will sich stärker vor Ort in den Gemeinden und Städten mit Projekten einbringen und die Fäden in die Hand nehmen. Die Vorwärtsstrategie sorgte lange für böses Blut. Arbon Tourismus sah sich beziehungsweise das eigene Infocenter durch den Pilotbetrieb im Oberthurgau in der Existenz bedroht und legte sich quer. Die Differenzen sind mittlerweile beigelegt. In den wesentlichen Punkten seien sich heute alle Beteiligten einig, sagte Stadtpräsident Dominik Diezi bei der Beratung der neuen Leistungsvereinbarung mit Thurgau Tourismus. Das Parlament sah denn auch keinen Grund, den Vertrag abzulehnen, den die Stadt jährlich 77'000 Franken kostet. Was nicht heisst, dass alle Bedenken verflogen sind.

«Wir stehen den Plänen weiter kritisch gegenüber», sagte Daniel Bachofen namens der SP und der Grünen. Arbon werde von einer einheitlichen Vermarktung zweifellos profitieren. Es bleibe im Konzept aber vieles vage. Und es stelle sich die Frage, ob es die richtige Strategie sei, das Know-how von Arbon Tourismus im Direktkontakt mit Touristen nicht besser zu nutzen. Bachofen betonte:

Daniel Bachofen (SP). Bild: PD

«Es geht uns nicht um Heimatschutz.»

Die Fraktion stehe trotz dieser Vorbehalte hinter dem Vertrag, «weil wir dem Projekt nicht weitere Steine in den Weg legen wollen.» Es sei nach Jahren des Streits wichtig, jetzt vorwärts zu schauen, sagte Rico Baettig als Sprecher von FDP und XMV. «Zusammen sind wir stark.» Dafür nötig sei aber «eine gute und ehrliche Kommunikation.» Von einer Chance sprach Esther Straub (CVP/EVP).

Der Stadtpräsident warnt vor Diskussion über Kostenteiler

Felix Heller (SP). Bild: PD

Zu reden gab die Finanzierung. Der Kostenteiler stellt auf die Zahl der Einwohner ab, was Felix Heller (SP) als unfair und nicht nachvollziehbar kritisierte. Berücksichtigt werden müsste seiner Meinung nach auch die Steuerkraft. Sein Vater Riquet Heller unterstellte dem Stadtrat, schlecht verhandelt zu haben, was Stadtpräsident Dominik Diezi nicht gelten lassen wollte. Das Gegenteil sei richtig.

Der Kanton und damit alle Städte und Gemeinden im Thurgau würden die Hälfte der Kosten übernehmen, Arbon sei einer der grossen Profiteure dieser Lösung. «Wenn wir jetzt anfangen, sie in Frage zu stellen, geht der Schuss nach hinten los», zeigte sich Diezi überzeugt. Es wäre der Anfang vom Ende der überregionalen Zusammenarbeit. Das Parlament ging denn auch nicht auf die Forderung von Heller ein.