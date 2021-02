Arbon «Wir haben hart gearbeitet und werden dafür bestraft»: Der Kanton Thurgau lehnt das Härtefallgesuch der «Römerhof»-Betreiber ab Die Inhaberin des «Römerhofs», Dominique Bergue-Hunziker, fühlt sich alleine gelassen: Ihr Betrieb erfüllt die Voraussetzungen für die Härtefallregelung nicht. Ihr bleibt nur der Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung und die Hoffnung auf die Solidarität der Gäste.

Der «Römerhof» in Arbon, früher war er Schulgebäude und Museum, heute ist es ein Hotel mit Restaurant. Bild: PD

Die Enttäuschung ist gross bei Dominique Bergue-Hunziker: «Wir werden in eine Misere manövriert und müssen jetzt selber schauen, wie wir klarkommen.» Der Grund für ihre Entrüstung: Der Kanton lehnte den Antrag für die Zulassung zum Härtefallprogramm ab. Am Abend des 3. Februar reichte sie das Gesuch ein. Am Mittag des 4. Februars erhielt sie bereits die Absage.

Die Begründung des Kantons: Die Gastronomie sei zwar geschlossen, aber das Hotel habe nach wie vor geöffnet. «Somit besteht für diese Art von Betrieben grundsätzlich auch kein Anspruch auf Härtefallentschädigung», heisst es im Schreiben aus Frauenfeld.

Umsatz der Gastronomie fällt weg

Der «Römerhof» betreibt sowohl ein Hotel mit elf Zimmern als auch ein Restaurant, das unter anderem mit 13 «Gault-Millau»-Punkten ausgezeichnet wurde. In den Jahren vor der Pandemie habe sich der gesamte Umsatz recht ausgeglichen gestaltet: 50 Prozent der Einnahmen stammten aus dem Hotelbetrieb, die anderen 50 aus der Gastronomie, erklärt Dominique Bergue-Hunziker. Der Umsatzanteil der Gastronomie sei jedoch im Schnitt etwas höher gewesen. Nun fehlt dieser Anteil an Einnahmen des Restaurants, und auch im Hotel seien die Buchungszahlen viel niedriger als in den Vorjahren.

Dominique Bergue-Hunziker – zusammen mit ihrem Mann Louis Gerald Bergue führt sie den Römerhof in Arbon. Bild: PD

Laut Kanton könnte der «Römerhof» nur noch über die Spartenabrechnung Unterstützungsgeld beantragen, falls die Gastronomie des Betriebs eine Umsatzeinbusse von mindestens 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gemacht hat. Diese Schwelle erreicht der Betrieb aber nicht, das Sommer-Geschäft verlief zu gut, sagt Dominique Bergue-Hunziker: «Wir haben hart gearbeitet und keine Ferien gemacht. Dafür werden wir jetzt bestraft.»

Der sichere Blick in die Zukunft fehlt

Übrig an Hilfen bleibt dem «Römerhof» die Kurzarbeitsentschädigung für die vier Festangestellten und die fünf Teilzeitkräfte. Diese habe jedoch auch Nachteile, sagt Dominique Bergue-Hunziker. Für die Sozialabgaben und Pensionskassenbeiträge müsse sie nach wie vor selbst aufkommen. Zudem würde das Personal während der Kurzarbeit schnell Ferien aufbauen, da sie pro Monat Anspruch auf rund drei Ferientage haben:

«Innert zwei Monaten haben unsere Mitarbeitenden eine Woche Ferien gesammelt. Das müssen wir Arbeitgeber für die Zeit nach dem Lockdown bedenken und planen.»

Die Massnahmen zur Hilfe der notleidenden Wirtschaft sind laut Dominique Bergue-Hunziker teils nicht zu Ende gedacht. Doch das ist nicht das Einzige, was bei ihr für dicke Luft sorgt. Es ärgere sie auch sehr, dass aktuell keinerlei Planung möglich sei: «Wir hängen ohne Perspektive in der Luft.»

Der Bundesrat verfolge keine klare Linie: Er kündige Entscheide an, man fiebere auf den besagten Tag hin, um dann zu hören, dass die Entscheide wieder verschoben würden. Gerade für das bevorstehende Osterfest wäre die Möglichkeit zum Planen für Dominique Bergue-Hunziker sehr wichtig.

Der Wunsch: Ein Zeichen der Solidarität des Staates

Dominique Bergue-Hunziker fühlt sich vom Bund im Stich gelassen. Das Härtefallprogramm sei nur für Betriebe, die kurz vor dem Ruin stehen, die restlichen würden nicht davon erfasst. Und dabei hätte ihr nur schon ein kleiner Zuschuss viel bedeutet:

«Es wäre zumindest ein Zeichen des Bundes gewesen, dass die Lage und die davon betroffenen Menschen gesehen werden.»

Denn ganz so rosig wie im Sommer sah es im «Römerhof» in der letzten Zeit nicht mehr aus: Im Januar war beispielsweise in drei Wochen nur ein einziger Gast anwesend. Aktuell ziehe die Zahl der Hotelbuchungen wieder etwas an, sagt Dominique Bergue-Hunziker. Die Leute würden raus wollen und sich nach Ferien sehnen.

Gäste zeigen mehr Hilfsbereitschaft als der Bund

Von den Gästen erfahre sie aktuell mehr Solidarität als vom Bund. Sie fragen nach, richten Wünsche aus und unterstützen seit neuestem den «Römerhof» auch finanziell.

Seit Ende Januar ist der Betrieb auf der Crowdfunding-Plattform «www.lokalhelden.ch» vertreten. Für Dominique Bergue-Hunziker, die nicht gerne um Almosen bettelt, eine schwere Entscheidung:

«Es fühlt sich falsch an, auf die Hilfe der Gäste zurückzugreifen. Wir sehen eigentlich den Bund in der Verantwortung.»

Doch es habe etwas passieren müssen, sagt Dominique Bergue-Hunziker. Mittlerweile hat sie schon 6545 Franken von 20 Unterstützenden erhalten. Die Geldgeber bekommen je nach eingezahltem Betrag eine Gegenleistung, wie ein selbstgemachtes Curry oder einen Hotelgutschein. Ganz nach dem Motto «Wer Gutes tut, dem wird Gutes widerfahren».