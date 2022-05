Arbon «Wir glauben fest ans Städtli»: Das «Natürli» feiert sein 15-Jähriges – trotz des Lädelisterbens in der Altstadt Das «Natürli» in der Arboner Altstadt hat geschafft, was nur wenigen gelingt: Es feiert am Samstag sein 15-Jahr-Jubiläum. Und dies, während das Lädelisterben im historischen Stadtteil um sich greift. Die fünf Frauen dahinter reden über ihr Geheimrezept.

Patricia Klein, Regula Brändle, Yvonne Giger, Madeleine Kreis und Evelin Thalmann vor dem «Natürli». Belinda Schmid

Diese fünf Frauen haben geschafft, was nur wenigen gelingt: Yvonne Giger, Patricia Klein, Regula Brändle, Evelin Thalmann und Madeleine Kreis betreiben in der Arboner Altstadt seit rund 15 Jahren das «Natürli» - ein Lädeli an der Hauptstrasse mit allerlei Produkten, von regionalen Esswaren über Weine bis hin zu ganz speziellen Geschenkartikeln. Die Kundschaft wächst stetig, sagen sie, und das, während es im Städtli ansonsten nicht immer so positiv läuft; Beiz um Beiz geht zu, Laden um Laden verschwindet (unsere Zeitung berichtete).

Dies ist das Geheimrezept

Was ist das Erfolgsrezept? «Das gibt es nicht», sagt Patricia Klein. Yvonne Giger meint, man sei von Anfang an mit Herzblut dabei gewesen. «Ausserdem legen wir ganz viel Wert auf persönliche Bedienung und Beratung. Qualität und immer wieder Neues ist uns sehr wichtig.» Entscheidend seien vor allem die Kunden, die einem die Treue halten und die einen unterstützen würden. «Zudem haben wir ein vielfältiges Angebot, das eine breite Kundschaft anspricht – von Jung bis Alt».

Im «Natürli» findet sich allerlei Besonderes, Nischenhaftes. Belinda Schmid

Das Lädelisterben in der Altstadt finden beide sehr schade. Klein und Giger reden offen darüber, warum so viele Gastrobetriebe und andere Läden über die letzten Jahre verschwunden sind.

«Online-Handel und Pandemie haben sicherlich auch dazu beigetragen.»

Sie sagen aber auch, dass sie die Beweggründe ihrer Geschäftskolleginnen und -kollegen nicht im Einzelnen kennen würden. «Manches waren private Gründe. Einige wünschten sich schlicht ein grösseres Lokal.»

«Die Stadt muss erste Schritte machen»

Trotzdem sich das Städtli leert, kommt ein Standortwechsel für die Frauen nicht infrage. Zu schön sei die Lokalität und zu sehr sei man in der Altstadt verankert.

«Es wäre allerdings wünschenswert, wenn es mehr Geschäfte gäbe und die Leute hier flanieren könnten.»

Zum Sortiment gehören auch biologische, regionale Waren. Belinda Schmid

Auf die Frage, was insbesondere die Stadt besser machen kann, sagt Patricia Klein: «Es ist gut, dass die Stadt Konzepte entwickelt.» Aber es gehe immer so lange. Yvonne Giger fügt hinzu: «Wichtig sind nun erste, kleine Schritte, die ein optisch schönes, einladendes Erscheinungsbild schaffen.» Zum Beispiel Anreize gäben, damit die Hausfassaden gestrichen und mit Blumen verschönert würden.

«Auch die Verbindung von der Seepromenade in die Altstadt muss optimiert werden.»

Beide meinen überzeugt: «Wir glauben fest ans Städtli und haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben.»