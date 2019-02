Arbon: Widerstand aus dem Parlament Der Stadtrat überlegt sich, seine Sitze im Verwaltungsrat der Arbon Energie zu Räumen. Die Gedankenspiele geben im Parlament Anlass zu Diskussionen und finden wenig Gehör. Annina Flaig

Die Arbon Energie gehört der Stadt Arbon. (Bild: Max Eichenberger)

Es gibt amüsante Momente im Parlament. Zum Beispiel, wenn Interpellant Dominik Diezi (CVP) das Wort ergreift und den Stadtrat kritisiert, wohlwissend, dass er als künftiger Stadtpräsident bald selbst dort vorne sitzen wird. Doch Diezi meint es ernst: Mit der schriftlichen Antwort des Stadtrates auf seine Interpellation «Public Corporate Governance» ist er nicht zufrieden.

In seiner Beantwortung lasse der Stadtrat unter anderem offen, ob es im Rahmen einer sogenannten Public Corporate Governance (PCG) für die Stadt zusätzliche übergeordnete Regeln für die Führung und Kontrolle von öffentlichen Unternehmen braucht. Dafür hat der Stadtrat laut Stadtpräsident Andreas Balg «gute Gründe», wie er am Dienstag in der Parlamentssitzung ausführt. «Der Stadtrat braucht einen gewissen Spielraum. Das werden Sie bald selbst erleben können», sagt Balg zu Diezi.

FDP und XMV unterstützen den Stadtrat

Rückenwind erhält der Stadtrat von Max Gimmel, Fraktionspräsident FDP/XMV. «Wenn der Stadtrat genau gesagt hätte, wie diese PCG aussehen soll, hätte er dem neuen Gremium quasi ein Pflichtenheft in die Hand gedrückt.» Dies sei kurz vor dem Regierungswechsel unsinnig. Ausserdem erinnert Gimmel daran, was vergangenen Sommer Stein des Anstosses war: Balg äusserte damals, dass sich der Stadtrat überlege, die beiden Sitze im Verwaltungsrat der Arbon Energie AG zu räumen. Und auch am Dienstag hatten sich die Voten der anderen Fraktionssprecher grossmehrheitlich darauf bezogen.

Lukas Graf, Präsident der Fraktion SP-Gewerkschaften-Juso, und Ruedi Daepp als Sprecher der SVP sagten, dass ihre Fraktionen den Verbleib zweier Vertreter des Stadtrates im Verwaltungsrat der Arbon Energie als «richtig» beziehungsweise «unabdingbar» erachten. Laut Gimmel hätte man deshalb von Anfang an darauf abzielen müssen. Denn nur die Arbon Energie die zu 100 Prozent der Stadt gehört, habe überhaupt eine Relevanz für die CPG.

Generell gibt Gimmel zu bedenken, dass ein Instrument wie die CPG nicht das Heil schlechthin bedeute. «Was in der Arbon Energie passiert ist, wäre vielleicht auch mit einer CPG passiert», sagte Gimmel in Anlehnung an die Verdächtigungen wegen Veruntreuungen im 2015.