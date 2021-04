Arbon Wegen drei Prozent zu viel Umsatz: Kaffeekünstler erhält keine Härtefallgelder Micha Schranz führt das Café Zwei in Arbon. Ausserdem hat er eine mobile Kaffeebar, die er normalerweise an Open Airs und Messen aufstellt. Nun kämpft er ums Überleben, weil er keine Härtefallgelder bekommt. Direkt am See bietet sich ihm ein kleiner Hoffnungsschimmer.



Micha Schranz: Die Kaffee-Caterings waren seine Haupteinnahmequelle. Bild: PD

Barista Micha Schranz zeichnet die schönsten Herzen in die Schaumkronen. Er ist zweifacher Schweizer Meister in der Disziplin Latteart, der Kunst, Blätter-, Vogel- und Herzmuster in den Milchschaum zu zeichnen. Zurzeit ist seine Kaffeekunst jedoch brotlos.

Normalerweise betreibt der Rorschacherberger an Open Airs, Messen und US-Car-Meetings eine mobile Kaffeebar unter dem Namen Latteart.ch. Durch das Coronavirus sind ihm die Aufträge weggebrochen. «Die Caterings waren meine Haupteinnahmequelle», sagt der Kaffeeologe, der auch Baristakurse gibt und an Firmenanlässen kunstvolle Kaffees serviert.

Anhänger für die Festivalsaison gekauft

Auch das Café Zwei, das er mit seiner Partnerin in Arbon führt, ist geschlossen. Statt Däumchen zu drehen, hat Micha Schranz kräftig investiert. Im Sommer betrieb er am Romanshorner Hafen einen Standplatz. Und er kaufte für 60'000 Franken einen zweiten Anhänger, um bereit zu sein, wenn die Festivals wieder losgehen. Weitere 60'000 Franken nahm der 38-Jährige in die Hand, um in Steinach an der Hauptstrasse 22 seine «Kaffee & Genuss Garage» zu eröffnen. Dort bietet er seit Herbst Kaffeemaschinen, Barista-Utensilien und Kaffeebohnen an. «Es tröpflet, es tuet», sagt er. «Aber bis die ‹Genuss Garage› rentabel ist, brauchen wir zwei Jahre.»

Latteart ist die Kunst, Muster in den Milchschaum zu zeichnen. Bild: PD

Schranz beantragte Härtefallgelder. Als Caterer gehört er nicht zur Gastro. «Aber mit meinem Kaffee-Catering habe ich keine Chance zu überleben.» Das Amt für Wirtschaft erteilte dem Kaffeeverkäufer, der 120'000 Franken Eigenmittel investiert hat, um seine Firma zu retten, jedoch eine Absage. Begründung: Er habe drei Prozent mehr Umsatz gemacht, als es für die Härtefallberechtigung braucht. «Das ist also der Lohn dafür, dass ich ehrlich geschäfte und versuche, innovativ zu sein. Ich werde für meine Eigeninitiative bestraft», sagt der Unternehmer.

«Wenn ich nichts gemacht hätte, wären wir ein Härtefall. Das ist ein Hohn.»

Als er dem Amt für Wirtschaft erklären wollte, was er alles unternommen habe, um sein Geschäft zu retten, habe die Antwort gelautet: «Wir können nicht jede Geschichte überprüfen.»

Micha Schranz in seiner mobilen Kaffeebar, mit der er normalerweise Festivals und Messen besucht. Bild: PD

Beim Amt für Wirtschaft heisst es auf Anfrage, dass man ans Amtsgeheimnis gebunden sei. «Aus diesem Grund können und dürfen wir uns nicht zu Einzelfällen äussern», sagt Amtsleiterin Karin Jung.

Der Kanton St.Gallen habe sich bei der Ausgestaltung seines Härtefallprogramms an den Vorgaben des Bundes orientiert. Diese sehen vor, dass Betriebe gegenüber den Behörden zwingend einen Umsatzrückgang von 40 Prozent belegen müssen, um von den Geldern profitieren zu können. «Dass solche fixen Kriterien je nach Einzelfall zu Härten führen, ist tragisch, letztlich aber leider unvermeidbar», so Karin Jung.

«Coffee to go» am Arboner Seeufer

Derweil fragt sich Micha Schranz, wie es mit all den Open Airs weiter geht, von denen er abhängt. «Es ist psychisch und finanziell belastend.» Abwarten und Kaffee trinken, ist aber nicht seine Art. Er wird seine Kaffeebar diesen Frühling ans Seeufer von Arbon bei der Wetterstation aufstellen. «Das bietet mir etwas Perspektive.»