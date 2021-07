Arbon Wegen des Streits um die «Wunderbar» zwängen sich in den nächsten eineinhalb Jahren viele Lastwagen durch die engen Gassen der Altstadt Die Eigentümer des ehemaligen Saurer Werk 1 beginnen demnächst mit der letzten Sanierungsetappe. Im früheren Informatikgebäude entstehen Wohnungen und Büroflächen, zudem gibt es mehr Parkplätze. Weil die «Wunderbar» nicht als Baustellen-Installationsplatz zur Verfügung steht, muss sich der Werksverkehr neue Wege suchen.

Die ZIK Immo AG saniert das ehemalige Informatikgebäude der Firma Saurer für 15 bis 20 Millionen Franken. Bild: Markus Schoch

Im Streit um die «Wunderbar» ist kein Ende in Sicht. Konradin Fischer jedenfalls kann nicht sagen, wie lange das juristische Tauziehen noch dauern wird. Und er müsste es eigentlich am ehesten wissen. Fischer ist einer der drei Teilhaber der ZIK Immo AG, die als Besitzerin der Liegenschaft mit der Pächterin des beliebten Restaurants und Hotels am See übers Kreuz liegt, weil diese nicht wie vereinbart nach zehn Jahren das Feld beziehungsweise die einstige Saurer Kantine räumen will. Der Mietvertrag lief im Frühling des letzten Jahres aus.

Konradin Fischer. Bild: Donato Caspari

Sie fühle sich gegenüber ihren Gästen und der Bevölkerung verpflichtet zu verhindern, dass die «Wunderbar» abgerissen werde, nur damit die ZIK Immo AG einen Bauinstallationsplatz für die letzte Umbauetappe im ehemaligen Saurer Werk 1 bekomme, schrieb Wirtin Simone Siegmann vor einem Jahr in einem Brief an die Stadt.

Solange kein bewilligtes Neubauprojekt für den Standort der «Wunderbar» vorliege, müssten Restaurant und Hotel offen bleiben. So würden es sich auch über 6'000 Personen wünschen, die eine entsprechende Petition unterschrieben hätten.

Der Weg zur Baustelle führt durch die Altstadt

Tatsächlich ist die «Wunderbar» immer noch in Betrieb, weil verschiedene Rechtsverfahren laufen. Die ZIK Immo AG lässt sich deswegen aber nicht von ihren Plänen zur Entwicklung des gesamten Areals abbringen. Sie will wie vorgesehen demnächst mit der Sanierung des ehemaligen Informatikgebäudes der Firma Saurer an der Weitegasse beginnen. Entweder noch vor den anstehenden Bauferien oder kurz danach, sagt Fischer.

«Wir können und wollen nicht warten, bis klar ist, wie es mit der ‹Wunderbar› weiter geht.»

Platz vor dem «Planet One»: Eine der möglichen Routen für die Chauffeure zur Baustelle. Bild: Markus Schoch

Weil der Installationsplatz dort nicht zur Verfügung steht, ändern sich die Wege des Baustellenverkehrs: Die Lastwagen fahren nicht wie zuletzt immer über die Grabenstrasse und Wassergasse an der Badi vorbei von unten her aufs Gelände, sondern steuern von der anderen Seite über die Altstadt ihr Ziel an: Entweder nehmen die Chauffeure die Schmiedgasse oder die Schlossgasse. Wie es ihnen besser gehe, sagt Fischer.

Eng ist es auf jeden Fall, auch auf dem Storchenplatz oder auf dem Platz vor dem medizinischen Zentrum beziehungsweise dem Planet One. Fischer:

«Ich hoffe einfach, es kommen keine Menschen zu Schaden.»

Bauarbeiten dauern eineinhalb Jahre

Storchenplatz: Hier müssen die Lastwagen durch. Bild: Markus Schoch

Wie gross der Mehrverkehr sein wird, kann er nicht sagen. Er werde mal grösser und mal kleiner sein, je nachdem, was es gerade auf der Baustelle zu tun gebe. Es seien vielleicht einmal zehn Lastwagen an einem Tag, wenn Beton gegossen werde. Es werde aber auch Tage geben, an denen es komplett ruhig bleibe. Fischer sagt:

«Wir werden selbstverständlich nach Möglichkeit nicht gerade dann Material anliefern lassen, wenn die Altstadt mit Einheimischen und Touristen voll ist.»

Blick in den Gang mit vielen Büros links und rechts. Bild: Markus Schoch

Die Bauarbeiten werden rund eineinhalb Jahre dauern. Wenn alles glatt läuft, sollte das 1962 erbaute Gebäude mit einer Fläche von knapp 4000 Quadratmetern im Winter des nächsten Jahres bezugsbereit sein. Es steht seit knapp zwei Jahren leer. Zuletzt diente es der Künstlerin Leila Bock im August 2020 für drei Wochen als riesiger Ausstellungsraum («Geiler Block»).

Im vorderen Teil gegen den See hin entstehen Wohnungen, die alle Blick auf den See haben. Die besondere Lage wusste schon die frühere Stadtpräsidentin Lydia Buchmüller zu schätzen, die es sich in einem Loft auf der Stirnseite gemütlich eingerichtet hatte.

Ehemaliges Loft von Stadtpräsidentin Lydia Buchmüller. Bild: Markus Schoch

Künftig wird es noch exklusivere Räume geben. Auf dem Dach, wo einst die Telefonistinnen der Firma Saurer in zwei kleinen Zimmern sassen, baut die ZIK Immo AG Attikawohnungen. Es entstehen auch Gewerbeflächen, für die Fischer bereits einen Mieter an der Hand hat.

Auf dem Dach entstehen Attikawohnungen mit Blick auf den See. Bild: Markus Schoch

Im hinteren Teil des Gebäudes gibt es Büroräumlichkeiten. Es sei wichtig, dass auch Arbeitsplätze geschaffen würden, sagt Fischer.

«Am liebsten wäre mir, Google würde zu uns nach Arbon kommen.»

Oder irgendeine andere innovative Firma. Die ZIK Immo AG wird zwischen 15 und 20 Millionen in die letzte Sanierungsetappe stecken. Die heutigen Trennwände aus Holz und die Fenster der ersten Generation kommen raus. «Wir machen alles neu», sagt Fischer.



Am Schluss gibt es rund 320 Parkplätze

Dieser Innenhof verschwindet. Er wird Teil der Parkgarage, überdacht und begrünt. Bild: Markus Schoch

Die bestehende Parkgarage mit Zugang beim FPT-Tor wird gegen Westen bis zur Weitegasse erweitert. Auf dem neuen Dach im Innenhof soll es künftig grünen. Insgesamt werden am Schluss rund 320 Abstellplätze zur Verfügung stehen, wobei viele für Dauermieter bestimmt sein werden, sagt Fischer.

Auf dem Platz sollen dereinst keine Autos mehr abgestellt werden können. «Wir wollen ihn verkehrsfrei gestalten, wenn wir mit allem fertig sind», sagt Fischer. Oder zumindest mit allen bis auf den Neubau bei der «Wunderbar», der im gültigen Gestaltungsplan über das gesamte Areal vorgesehen ist. Aber das kann dauern, weiss Fischer.

Diese ehemalige Fabrikhalle wird zur Parkgarage. Bild: Markus Schoch

Und er sagt: «Wir hätten nur die Gebäulichkeiten der ‹Wunderbar› abgerissen». Die Aussenterrasse hätten die Betreiber der neuen Bar vor dem Saurer Museum nutzen können. Ein Lebhag war als Sichtschutz gegen den Installationsplatz gedacht. Fischer bleibt optimistisch: «Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.»