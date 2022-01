arbon Was tut die Stadt gegen Altersdiskriminierung? Stadtrat nimmt nach Anfrage Stellung Das Thema Alter spiele beim Einstellungsprozess keine Rolle, schreibt der Stadtrat auf eine Einfache Anfrage aus dem Parlament. Trotzdem sei er sich des Problems bewusst.

Ob die Stadt etwas dagegen unternehme, dass es bei ihren Einstellungsprozessen kommt, wollte Jacob Auer wissen. Bild: PD

Es sei bekannt, dass Menschen über 50 kaum Arbeit finden, schreibt Jacob Auer in einer Einfachen Anfrage an den Arboner Stadtrat. «Altersdiskriminierung ist geprägt durch Vorurteile und Stereotypen gegenüber älteren Menschen.» Er wolle daher wissen, was der Stadtrat tut, damit es bei den Angestellten nicht zu einer solchen Altersdiskriminierung kommt und wie er diese Problematik bewertet. Ferner wollte er wissen, ob er das Thema in der nächsten Sitzung der Regionalplanungsgruppe einbringe.

Der Stadtrat schreibt in seiner Antwort: «Der Stadtrat beziehungsweise die Einstellungsinstanzen der Stadt Arbon sind sich der Problematik im Klaren.»

«Das Thema Alter spielt grundsätzlich bei der Besetzung neuer Stellen keine Rolle.»

So werden die Stellen mit der den definierten Anforderungen und Fähigkeiten am besten entsprechenden Person besetzt. Die Stadt Arbon sei von dem Thema ausserdem nicht betroffen:

«Dies spiegelt sich im Durchschnittsalter der Mitarbeitenden der Stadt Arbon wieder. Dieses liegt aktuell bei 45 Jahren.»

Auf der Besoldungsliste befinden sich per Stichtag 109 Personen mit Alter über 50 Jahren. Unter den Angestellten der Stadt Arbon seien insgesamt 58 Personen mit Alter 50 oder älter vertreten.

Trotzdem sei sich der Stadtrat der Problematik und der damit einhergehenden Herausforderungen bewusst. «Es ist festzustellen, dass dies gemäss erwähnter Statistik bei der Stadt Arbon umgesetzt und gelebt wird», steht im Schreiben der Stadt.

Der Stadtrat sehe allerdings keinen Grund, dieses Thema bei der nächsten Sitzung der Regionalplanungsgruppe auf die Traktandenliste zu setzten:

«Die Region Oberthurgau ist für dieses Anliegen nicht das geeignete Gefäss.»

Diese befasse sich mit der Entwicklung der Region und nicht mit der Personalpolitik der einzelnen Gemeinden. Der geeignete Ansprechpartner sei der Verband Thurgauer Gemeinden (VTG). «Der Stadtrat Arbon nimmt das Anliegen auf und wird dies an geeigneter Stelle platzieren», schreibt die Stadt.