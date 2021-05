Arbon Überraschendes Happy End für die «Schifflände»: Die Stadt bietet Hand zur Erweiterung der Gartenwirtschaft Was bis vor wenigen Tagen nicht möglich schien, hat der Wirt des «Roten Kreuzes» möglich gemacht. Peschee Künzi von der «Schifflände» ist überglücklich. Und dieses Glück könnte sogar länger währen als gedacht.

Peschee Künzi vor der «Schifflände» mit ernstem Blick. Vor einer Woche war ihn noch nicht ums Lachen zumute. Mittlerweile hat sich seine Gemütslage komplett geändert. Bild: Manuel Nagel

Ende gut, alles gut. Noch am letzten Samstag sah es so aus, als ob die «Schifflände» am Hafen in Arbon keine zusätzlichen Tische und Stühle draussen unter zwei Partyzelten aufstellen kann, um mehr als zwölf Gästen wie bis jetzt Platz zu bieten. Die Stadt war nicht bereit, den Betreibern zwei öffentliche Parkplätze für die Erweiterung der Gartenwirtschaft zur Verfügung zu stellen.

Gionatan Capuano, Wirt des Restaurants Rotes Kreuz. Bild: Reto Martin

Dem Wirt des «Roten Kreuzes» auf der gegenüberliegenden Strassenseite taten seine Nachbarn leid. Am Montag ergriff er die Initiative und bot der Stadt zwei seiner privaten Parkplätze an, damit sie den Wunsch der «Schifflände» erfüllen kann. Die zuständige Abteilungsleiterin zeigte sich offen für das Angebot. Gestern Abend teilte die Stadt nun mit, dass sie Hand bietet zum Vorschlag von Gionatan Capuano. Heisst: Die «Schifflände» kann die beiden städ­tischen Parkplätze nutzen und die Kapazität der Gartenwirtschaft ungefähr verdreifachen, dafür gibt es im Gegenzug vis-à-vis zwei neue gebührenpflichtigen Parkplätze vor dem «Roten Kreuz».

Vielleicht mehr als bloss eine Übergangslösung

Diese Lösung gilt, bis der Bundesrat den Gastrobetrieben wieder erlaubt, Gäste im Innenbereich zu bewirten, was möglicherweise schon sehr bald der Fall ist. Die Freude der «Schifflände»-Betreiber könnte also von kurzer Dauer sein. Peschee Künzi, der zur Gruppe der Pächter gehört, will sich diese Freude aber nicht nehmen lassen.

Peschee Künzi, einer der Pächter der «Schifflände». Bild: PD

«Das ist eine super Sache und eine sehr erfreuliche für alle Beteiligten. Wir lassen bereits am Samstag los.»

Und wenn die Zeit des Provisoriums ablaufe, sei vielleicht nicht aller Tage Ende. Die Stadt habe ihn und seine Kollegen ermuntert, ein Baugesuch für die erweiterte Gartenwirtschaft zu stellen. «Und das machen wir selbstverständlich», sagt Künzi. Zuerst aber wolle er Gionatan Capuano für sein grosszügiges Entgegenkommen und der Stadt für die unkomplizierte Kooperation von Herzen danken.