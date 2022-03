Arbon Stare sind die heimlichen Stars beim Stadtweiher: Abends fliegen sie zu Hunderten in Schwärmen von Baum zu Baum – Anwohner beobachten das Spektakel Jeden Abend gegen 18.30 Uhr umkreisen Hunderte Zugvögel das stehende Gewässer. Seit einigen Wochen sind sie von ihren Wintergebieten in Südeuropa zurückgekehrt. Es scheint, als ob sie schnell einen Platz im Oberthurgau gefunden haben.

Gut erkennbar am gepunkteten Gefieder: ein Star im Frühling 2021. Bild: Severin Bigler

Er ist schwarz mit weissen Punkten, das Gefieder schillert in purpurfarbenem, grünem und blauem Glanz. Der Schnabel ist gelb, der Schwanz kurz. Ruckartig sein Laufstil, geradlinig und schnell sein Flug. Die Rede ist vom Star.

Nicht nur ein Star, sondern ganze Schwärme bekommen die Anwohnerinnen und Anwohner des Arboner Stadtweihers seit rund zwei Wochen zu Gesicht. Wenn die Dunkelheit anbricht, haben sich bereits Hunderte Stare beim Weiher eingefunden.

Schutz vor Feinden

Erica Willi, die zurückgetretene Präsidentin des Arboner Natur- und Vogelschutzes Meise, sagt: «Die Bilder, die solche Schwarmflüge an den Himmel zeichnen, sind legendär und wurden in alten Zeiten sogar als Orakel gedeutet.» Die Stare würden in Schwärmen fliegen, weil sie sich so besser vor ihren Fressfeinden schützen können, etwa dem Wanderfalken.

Livio Rey, Pressesprecher der Schweizerischen Vogelwarte in Sempach sagt: «Früher oder später wird sich der Schwarm auflösen, da die Stare mit ihrer Brut beginnen.» Die Brut fände in Nistkästen und Baumhöhlen von Obstgärten, Waldrändern sowie Siedlungen in der Nähe von Weiden, Wiesen und Ackerland statt.

In Arbon wegen der Klimaerwärmung

Früher kamen die Stare von Südeuropa in den Oberthurgau. Dort verbrachten sie den Winter. Es gibt aber immer mehr Stare, die wegen der Klimaerwärmung während der kalten Jahreszeit hier verweilen. Schliesslich gehören Stare laut Erica Willi zu den Insektenfressern. «Auch deshalb sind sie auf naturnahe Orte sowie alte und grosse Bäume angewiesen.»