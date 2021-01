Arbon Stadtschreiberin geht nach 21 Jahren Ende Jahr hat Finanzchef Mischa Vonlanthen der Arboner Stadtverwaltung den Rücken gekehrt. Nun will sich auch Stadtschreiberin Andrea Schnyder beruflich neu orientieren. Am schlechten Klima im Stadthaus liegt es offenbar nicht.

Stadtschreiberin Andrea Schnyder in ihrem Büro auf der Stadtverwaltung in Arbon. PD

«Das Gegenteil ist wahr. Die Stimmung ist sehr gut, und alle sind top motiviert ins neue Jahr gestartet.» Das sagt Stadtpräsident Dominik Diezi auf die Frage, ob es im Arboner Stadthaus Unstimmigkeiten gäbe. Die Frage drängt sich auf. Denn innerhalb weniger Monate haben zwei städtische Angestellte in wichtigen Positionen ihre Posten gekündigt: So wurde Anfang September bekannt, dass der 50-jährige Mischa Vonlanthen, Leiter der Abteilung Finanzen, die Stadtverwaltung per Ende 2020 verlässt.

Mischa Vonlanthen, ehemaliger Finanzchef der Stadt Arbon. PD

Am Dienstag informiert die Stadt nun, dass auch Stadtschreiberin Andrea Schnyder ihre Kündigung per Ende April 2021 eingereicht hat. Vonlanthen war zwölf Jahre, Schnyder gar 21 Jahre im Dienste der Stadt Arbon tätig. Diezi sagt:

«Dass die beiden fast gleichzeitig gehen, ist einfach Zufall.»

Dominik Diezi, Stadtpräsident von Arbon. Andrea Stalder

Er rechne es beiden hoch an, dass sie diesen Schritt nicht bereits vor eineinhalb Jahren gemacht hätten, als der Arboner Stadtrat komplett ausgewechselt worden war und mit fünf neuen Mitgliedern in die Amtsperiode startete.

«Jetzt sind wir ein eingespieltes Team. Wir werden diese personellen Wechsel meistern.»

Das Arboner Stadthaus. Herbert Haltmeier

Auch in politischen Kreisen ist bisher nichts davon zu hören, dass das Klima auf der Stadtverwaltung schlechter geworden sein sollte. «Alles tipptopp», sagt auch Andrea Schnyder auf Anfrage zum Arbeitsklima im Stadthaus. Sie wolle beruflich jetzt einfach etwas Neues machen. Was sie konkret vorhat, verrät die 57-jährige gebürtige Walliserin allerdings nicht.

Stadt sucht einen Nachfolger

In der Medienmitteilung heisst es: «Der Stadtrat und die Verwaltung haben mit grossem Bedauern, aber auch mit Verständnis von Andrea Schnyders Entscheid Kenntnis genommen. Stadtrat und Verwaltung danken ihr herzlich für ihren langjährigen und bemerkenswerten Einsatz für die Stadt Arbon und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.»

Die Stadt sucht nun eine geeignete Nachfolgerin oder einen Nachfolger und wird die Stelle laut Diezi voraussichtlich bereits am Wochenende ausschreiben.