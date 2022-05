Arbon Stadtrat verstärkt Einbezug der Bevölkerung (red) Im Sommer 2021 führte die Stadt erstmals eine Online-Mitwirkung durch. Der Bereich Gesellschaft hatte zu diesem Zweck eigens eine Plattform für Mitwirkungsprozesse entwickelt. Die weiteren Arbeiten zur Optimierung der Plattform sind nun abgeschlossen.

Bis Ende Mai kann die Arboner Bevölkerung online drei Lösungsvarianten zur Verkehrsberuhigung der Bahnhofstrasse Süd bewerten. Bild: Remo Fischbacher

Das Ziel des Stadtrats ist es, bedürfnisorientierte und nachhaltige Projekte zu entwickeln, die in der Bevölkerung eine möglichst hohe Akzeptanz geniessen. Dazu sollen die Mitwirkung und Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen beitragen. Dieses Ziel ist sowohl im aktuellen Legislaturplan der Stadt Arbon als auch im Arboner Unicef-Aktionsplan «Kinderfreundliche Gemeinde» festgehalten.

E-Partizipationsplattform entwickelt

Gemäss Strategie sollten insbesondere digitale Mitwirkungsmöglichkeiten gefördert werden. So lancierte der Bereich Gesellschaft im Spätsommer 2020 die Entwicklung einer Onlineplattform für Mitwirkungsprozesse. In der Zwischenzeit konnte diese Entwicklung auf der Multiservice-Plattform meinThurgau abgeschlossen werden. Dank Drittgeldern in der Höhe von über 75’000 Franken liessen sich die Entwicklungskosten für die Stadt Arbon tief halten.

Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit

Seit der ersten E-Partizipation vor knapp einem Jahr gewinnt diese Art, die Bevölkerung in kommunale Projekte einzubinden, stetig an Bedeutung. Die Mitwirkungsplattform kommt heute in verschiedenen Abteilungen der Stadtverwaltung zum Einsatz. So kann die Bevölkerung beispielsweise bis Ende Mai drei Lösungsvarianten zur Verkehrsberuhigung der Bahnhofstrasse Süd bewerten und kommentieren. Ergänzend zur Online-Mitwirkung sind für die involvierten Verwaltungsstellen aber auch physische Beteiligungsmöglichkeiten wie Workshops oder Anlässe vor Ort wichtig.

Weitere Möglichkeiten, sich zu städtischen Projekten einzubringen, folgen in Kürze. In Planung sind etwa ein Pop-up-Büro im Schwimmbad sowie zwei Stadtworkshops, bei denen der Stadtrat auf eine rege Beteiligung hofft.