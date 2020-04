Arbon sperrt über Ostern Parkplätze am See – andere Gemeinden dürften nachziehen Die Stadt Arbon will mit der Parkplatzsperrung Ausflügler fern halten. Romanshorn dürfte nachziehen, Kreuzlingen momentan wohl eher nicht.

Am letzten Wochenende war Arbon ein Anziehungspunkt für Ausflügler aus der halben Schweiz. Bild: Donato Caspari

Das Wetter am letzten Wochenende war für viele zu schön, um zu Hause zu bleiben. Aus der ganzen Ostschweiz und darüber hinaus zog es Sonnenhungrige nach Arbon. Die Stadt möchte über die Osterfeiertage nicht nochmals dasselbe erleben. Sie ruft deshalb Auswärtige auf, Arbon fern zu bleiben und schliesst gleichzeitig von Donnerstag- bis Montagabend sechs Parkplätze am See.

Betroffen sind diejenigen beim Adolph-Saurer-Quai, beim Hafendamm, beim ehemaligen Hotel Metropol, beim Schwimmbad, beim Seeparksaal und beim Strandbad. «Da aufgrund der Corona-Pandemie Menschenansammlungen nach wie vor zu vermeiden sind, sieht sich der Stadtrat zum Handeln gezwungen», heisst es in einer Mitteilung. Die Parkwächter werden über die Ostertage vermehrt im Einsatz sein, um zu kontrollieren, ob sich auch alle an das Parkverbot halten.

Andere machten es vor

Dominik Diezi, Stadtpräsident von Arbon. Bild: PD

Sie seien in Zugzwang geraten, weil Rorschach die Parkplätze am See bereits vor einiger Zeit dicht gemacht habe und jetzt auch Goldach und Rorschacherberg nachgezogen hätten, sagt Arbons Stadtpräsident Dominik Diezi. Die Massnahme ist seiner Meinung nach verhältnismässig, auch wenn es einzelne Bootsbesitzer vielleicht anders sehen sollten. Denn die Uferanlagen seien weiter zugänglich, was für die lokale Bevölkerung wichtig sei.

Bettina Beck, Stadtschreiberin von Romanshorn. Bild: PD

In Zugzwang geraten jetzt auch andere Thurgauer Städte wie Romanshorn. «Wir haben den Entscheid von Arbon zur Kenntnis genommen, über das Osterwochenende verschiedene seenahe Parkplätze zu sperren», sagt Stadtschreiberin Bettina Beck. «Romanshorn prüft dies ebenfalls, aber zusammen mit dem koordinierend tätigen Regionalen Führungsstab Oberthurgau.» Ziel bleibe ein gemeinsames und einheitliches Vorgehen.

Diesem Ziel fühle sich auch Arbon verpflichtet, sagt Diezi. Und deshalb habe er am Montagabend im regionalen Führungsstab die Parkplatzsperrung zur Sprache gebracht und die Gemeinde- und Stadtvertreter über die Pläne von Arbon ins Bild gesetzt.

«Ich habe klar kommuniziert, dass es aus unserer Sicht keine andere Lösung gibt.»

Kreuzlingen sieht derzeit keinen Handlungsbedarf

In Kreuzlingen gibt man sich bezüglich weiterer Sperrungen über Ostern noch zurückhaltend. «Stand heute sehen wir keinen Grund für zusätzliche Einschränkungen», sagt Simon Hofmann, Stabschef des Führungsstabes der Region Kreuzlingen. Er betont aber auch, dass ein überregional koordiniertes Vorgehen noch vorbehalten sei. An neuralgischen Orten würden derzeit jedoch mehr Plakate aufgestellt, welche auf die Verhaltensregeln hinweisen. Ausserdem erhöhe man die Kadenz der Kontrollen der Sicherheitskräfte.

Ein zweiter Hag sorgt für mehr Abstand an der Grenze zu Deutschland. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

«Die Mehrheit der Gemeinden im Bezirk Kreuzlingen hat uns zurückgemeldet, dass sich die Menschen am vergangenen Wochenende vernünftig verhalten haben». Mit der Installation des zweiten Grenzhags auf Klein Venedig sei dort eine Entspannung der Lage eingetreten.

«Die Menschen dürfen sich an der Grenze treffen, aber einfach mit zwei Meter Abstand.»