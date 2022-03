Arbon «Sie führt die Realität schmerzlich vor Augen»: Kirche in Not organisiert in Arbon die Ausstellung «Verfolgte Christen weltweit» Am Sonntag wurde in der katholischen Kirche Arbon die Wanderausstellung «Verfolgte Christen weltweit» eröffnet. Der Theologe und Journalist Christoph Klein zog in seiner Predigt auch Vergleiche zum Krieg in der Ukraine.

Der Theologe und Journalist Christoph Klein bei seiner Predigt in der katholischen Kirche St. Martin in Arbon. Bild: PD

Es sei unvorstellbar, welches Leid, welche Not und Verfolgung Christen wegen ihres Glaubens ertragen müssen, erfuhr man am Sonntag in der Kirche St. Martin in Arbon, als die Ausstellung «Verfolgte Christen» eröffnet wurde. Diese führe diese Realität schmerzlich vor Augen, so Christoph Klein, Theologe und Journalist. Er stellte die von Kirche in Not (ACN) organisierte Ausstellung vor und verband in seiner Predigt die Versuchung Jesu nicht nur mit konkreten Schicksalen aus der Arbeit von Kirche in Not, sondern zog auch Vergleiche zum Krieg in der Ukraine. Für viele Mitfeiernde war auch die Bedrohung, die Angst und Unterdrückung der Menschen in Ländern wie Nigeria, den Philippinen oder dem Irak spürbar, viele waren von dieser wenig wahrgenommen Realität sehr ergriffen.

Die Ausstellung «Verfolgte Christen weltweit» wurde am vergangenen Sonntag offiziell eröffnet. Bild: PD

In der anschliessenden Einführung machte er den Zuhörenden bewusst, dass in Indien eine Radikalisierung von buddhistischen Strömungen die christlichen Kirchen im Land stark unterdrückt und bedroht. Klein erzählte von zwei jungen Frauen in Pakistan, die wegen ihrer Weigerung zum Islam zu konvertieren, ermordet wurden. Und von einem jungen Mann in Indonesien, der bewaffnete Milizen besänftigen wollte und als Unbewaffneter erschossen wurde. Trotz allem liessen es sich in all den Ländern die Christen nicht nehmen, an ihrem Glauben festzuhalten und sich für Frieden und Versöhnung einzusetzen, sagte Klein. (red)

Öffnungszeiten Wer mehr erfahren möchte, kann die Ausstellung noch bis zum 12. März kostenlos besuchen. Die Kirche ist täglich geöffnet von 08 bis 18 Uhr.