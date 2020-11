Arbon schafft beim Friedhof zusätzliche Parkplätze Die Stadt baut den Kiesplatz auf dem Gelände des ehemaligen Friedhofgärtnerhauses für 248'000 Franken um.

Das Provisorium wird zu einer definitiven Lösung. Seit dem Abbruch des Friedhofgärtnerhauses im letzten Jahr öffnet die Stadt bei grossen Beerdigungen das 1'200 Quadratmeter grosse und sonst abgesperrte Gelände für die Autos der Besucher der Gräber auf der anderen Strassenseite. Das kommt etwa 20- bis 30-mal pro Jahr vor. Mit dieser Situation könne aber niemand richtig zufrieden sein, sagt Stadtpräsident Dominik Diezi. So führt die Ein- und Ausfahrt über einen Fussgängerstreifen. Vor allem aber ist der Kiesplatz offiziell gar kein Parkplatz, was der Stadtrat jetzt ändern will. Das entsprechende Baugesuch legt die Stadt in den nächsten Tagen öffentlich auf.

Entstehen sollen mit neuer Erschliessung 32 ganzjährig zugängliche Parkplätze, sodass mit denjenigen entlang der Rebenstrasse insgesamt rund 50 Stück zur Verfügung stehen werden. Sie alle werden bewirtschaftet. Diezi sagt:

«Die Details müssen noch geklärt werden.»

Heute können Friedhofsbesucher ihr Fahrzeug gratis für zwei Stunden abstellen.

Bäume, eine Hecke und ein Unterstand für Velos

Für die Velofahrer gibt es einen Unterstand, sagt Stadtrat Didi Feuerle. Der Platz soll unversiegelt bleiben. «Der Boden wird mit einer kompakten Kiesschicht bedeckt, sodass möglichst wenig Lärm entsteht, wenn Autos darüber fahren.» Als Sicht- und Blendschutz will die Stadt auf drei Seiten eine immergrüne Eibenhecke pflanzen, als Schattenspender an der Strasse und auf dem Platz selber insgesamt fünf Bäume, vermutlich Feldahorn. Die Thuja am Lavendelweg kommen weg.

Vom Parkplatz profitieren werde auch der Schulbus, der Mädchen und Buben zum neuen Kindergarten bringt und von dort holt, sagt Feuerle. Der Chauffeur muss nicht mehr an der Strasse vorne warten, sondern kann mit seinem Auto auf den Kiesplatz fahren, was weniger gefährlich sei.

Investition ist spezialfinanziert

Der Stadtrat rechnet mit Kosten von 248'000 Franken. Das Geld kann er in eigener Kompetenz sprechen. Die Investition sei spezialfinanziert und belaste die laufende Rechnung nicht, sagt Diezi. Wenn alles rund läuft, möchte die Stadt mit den Arbeiten im kommenden Frühling beginnen und den Parkplatz im Sommer in Betrieb nehmen. Feuerle sagt:

«Wir rechnen nicht mit Einsprachen.»

Mit den Nachbarn hätten sie das Gespräch gesucht.