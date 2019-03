Arbon nimmt der Bevölkerung den Puls Von Mitte März bis Anfang April führt der Stadtrat eine Umfrage durch. So will er herausfinden, wie Zufrieden die Arboner mit ihrem Wohnort sind. Markus Schoch

Die Altstadt ist bekannt für ihre schönen Riegelbauten. (Bild: Max Eichenberger)

Die Arboner haben sich im letzten Monat für einen politischen Neuanfang im Stadtrat ausgesprochen. Nachdem sie einige Monate zuvor entgegen der Empfehlung fast aller Parteien klar Nein zum Aufwertungsprojekt für die Altstadt gesagt hatten. Die Verantwortlichen der Stadt scheinen in den Augen vieler Einwohner derzeit neben den Schuhen zu stehen.

Die Stadt möchte nun genauer wissen, wie die Bevölkerung tickt. Im März und April werden 1000 zufällig ausgewählte Personen vom Institut für Qualitätsmanagement und Angewandte Betriebswirtschaft der Fachhochschule St.Gallen (FHSG) darüber befragt, was ihnen in Arbon gefällt und wo ihnen der Schuh drückt. Thematisiert werden unterschiedliche Bereiche des öffentlichen Lebens. In einer Mitteilung heisst es:

«Die Resultate sollen zeigen, was den Einwohnerinnen und Einwohnern an ihrem Wohnort gefällt und wo aus ihrer Sicht Handlungsbedarf besteht.»

Das Vorgehen ist nichts Ungewöhnliches. «Viele andere Gemeinden machen das auch», sagt Stadtpräsident Andreas Balg. Und er stellt klar, dass die Umfrage keine Reaktion auf die jüngsten Ereignisse in Arbon ist. «Sie ist von langer Hand geplant und auch im Parlament diskutiert worden, das die nötigen Gelder mit dem Budget für dieses Jahr frei gegeben hat.» Die Kosten belaufen sich auf 17'000 Franken.

Eine grosse Hilfe für den neuen Stadtrat

Helfen sollen die Erkenntnisse nicht zuletzt dem neuen Stadtrat, der im Juni die Arbeit aufnimmt. Und zwar als Grundlage für das Legislaturprogramm - also so zu sagen die to do-Liste der Regierung für die nächsten vier Jahre. Die Studienleiter der Fachhochschule werden die Behörde in einem Workshop über die Resultate informieren und aufzeigen, was für Massnahmen sich ableiten lassen. Stadtpräsident Balg ist überzeugt:

«Die repräsentativen Ergebnisse werden dem Stadtrat eine grosse Hilfe sein.»

Die ausgewählten Teilnehmer werden in den nächsten Tagen brieflich informiert. Die Stadt bittet sie, «diese besondere Chance zu nutzen» und die Meinung einzubringen. «Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der städtischen Dienstleistungen.» Die Erhebung erfolgt anonym, die Fragebogen werden nach der Auswertung vernichtet. Die Öffentlichkeit wird über die wichtigsten Ergebnisse orientiert.