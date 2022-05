Arbon Nicht lange gefackelt: Benzin-Brand in Amriswil – der Restaurantbetreiber muss fast zwei Jahre ins Gefängnis und mehrere Zehntausend Franken Sachschaden zahlen Im September 2018 brannte ein Haus in Amriswil lichterloh. Ermittlungen haben laut der Staatsanwaltschaft ergeben, dass es sich um Brandstiftung handelte. Und nicht nur das: Der Tatverdächtige soll im Nachhinein auch noch die Versicherung betrogen haben. Am Donnerstag stand er vor Gericht.

Der Eingang zum Bezirksgericht Arbon. Bild: Reto Martin

«Ich bin traurig», sagt der Mann. Er könne nicht akzeptieren, dass er gerade stehen müsse für etwas, was er nicht getan habe.

«Mir geht es nicht gut und wegen Abklärungen zu Demenz bin ich schon im Spital Münsterlingen.»

Der 68-Jährige stand dem Bezirksgericht Arbon am Donnerstag rund vier Stunden Red und Antwort. Mithilfe einer Dolmetscherin, er kommt aus der Türkei. Die Befragung zog sich hin, weil er oft mit «ich weiss nicht mehr», «das habe ich nicht verstanden» oder mit «ich kann mich nicht mehr erinnern» antwortete.

Das folgenschwere Ereignis: Die Staatsanwaltschaft Bischofszell wirft ihm vor, im Herbst 2018 des Nachts einen schlimmen Brand verursacht zu haben. Konkret soll er im Keller des Amriswiler Gebäudes, in dem sich auch sein Restaurant und seine Wohnung befanden, den Müll vom benachbarten Imbiss mit Benzin angezündet haben. Dies, während seine Familie und ein Gast noch im Haus waren. Sowohl er selbst als auch die anderen Personen konnten sich nur durch das Fenster über eine Leiter retten. Die Feuerwehr musste mit rund fünfzig Mann ausrücken (unsere Zeitung berichtete).

Mehrere Hunderttausend Franken Schaden

Diverse Schäden entstanden. Den Sachschaden in Restaurant und Wohnung beziffert die Staatsanwaltschaft mit 117'900 Franken, den Gebäudeschaden mit 150'000 Franken, zudem hält sie Mietzinsausfälle von 73'711 Franken der Gebäudebesitzer fest. Dem Imbiss sei ein Sachschaden von 25'000 Franken entstanden und dem benachbarten Club einer von 12'000 Franken.

Damit ist die Geschichte allerdings noch nicht zu Ende. Der Beschuldigte hat laut Anklageschrift danach die Versicherung betrogen. Er habe ihr einen Schaden von 115'000 Franken gemeldet. Jene zahlte ihm gut 13800 Franken aus – bis zu den belastenden Ermittlungen, unter anderem ein Expertengutachten und eine Brandschutzanalyse.

«Delikte zweifelsfrei erstellt»

Die Staatsanwältin forderte bei Gericht zwanzig Monate auf Bewährung und eine Busse von 2000 Franken. Ausserdem, dass der Beschuldigte die Untersuchungs- und Verfahrenskosten tragen müsste. Die Straftat wäre gestützt auf die wissenschaftlichen Einschätzungen zweifelsfrei erstellt. Der Verteidiger plädierte jedoch auf Freispruch.

«Das Motiv ergibt keinen Sinn.»

Die Familie stünde finanziell gut da und hätte es nicht nötig, Geld zu erschleichen. Ausserdem wären wichtige Beweismittel nicht berücksichtigt worden, etwa ein Bewegungsmelder, der in der entsprechenden Nacht nicht angegangen wäre.

Das Gericht sprach den Mann in beiden Punkten schuldig. Nebst der seitens Staatsanwaltschaft verlangten Strafe muss er Schadenersatz an die Gebäudebesitzer zahlen und der Versicherung die fraglichen Beträge rückerstatten. Zwar gäbe es nur Indizien, aber die relevanten Handlungen wären zweifelsfrei erstellt, sagte der vorsitzende Richter. Das Gericht hätte sich insbesondere auf die Gutachten und Expertenberichte gestützt. Konkret würden sich die Versengungen des Mannes an Haut und Haaren nur auf das durch die Staatsanwältin dargelegte Szenario zurückführen lassen. Beim Motiv ging das Gericht davon aus, der Mann hätte sich so über das Verhalten des Imbiss-Geschäftsführers aufgeregt, dass es zu einer Kurzschluss-Reaktion kam.

«Er hat den Brand schlicht falsch eingeschätzt.»

Zudem gäbe es Widersprüche in seinen eigenen Aussagen, aber auch zwischen seinen und den Aussagen der Zeugen. Zum Bewegungsmelder sagte das Gericht, dieser könnte auch ausfallen.