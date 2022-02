Arbon Nachbarschaftsstreit eskaliert: Handgemenge in der Tiefgarage – sie trägt eine blutende Wunde und eine Narbe im Gesicht davon Im Dezember 2018 kam es in Arbon zu einer Auseinandersetzung in einer Tiefgarage. Es ging sowohl um verbale als auch körperliche Attacken. Jetzt standen die Beteiligten vor dem Bezirksgericht.

Etwa so haben sich die Szenen zugetragen. Symbolbild: Getty

Es war eine knifflige Angelegenheit für das Gericht. Man könnte die Geschehnisse nicht zweifelsfrei rekonstruieren, sagte der vorsitzende Richter in der Verhandlung am Bezirksgericht Arbon. Die Parteien hätten sich sowohl selber als auch gegenseitig widersprochen.

Was klar ist: Zwischen zwei Nachbarn, einem Mann und einer Frau, war es zu einer Auseinandersetzung in einer Tiefgarage gekommen. Der Disput ereignete sich im Dezember 2018 in Arbon. Es fing mit verbalen Attacken an, auf die körperliche folgten, und allem Anschein nach nicht eben zimperliche. Das Ganze hatte eine Vorgeschichte.

Auf den Boden geworfen und an die Wand geknallt

Am fraglichen Abend ging die Frau auf den Mann zu, als dieser sein Auto parkierte. Seiner Version zufolge beleidigte sie ihn und gab ihm eine Ohrfeige, worauf er sich mit der Faust wehrte. Ihrer Version zufolge ging er im Streit auf sie los und schlug ihr ins Gesicht. Beide kommen dann in ihrer Darstellung überein, dass er sie gebändigt und quasi am Boden «festgenagelt» hat, in dem er sich auf sie setzte. Als er dann wieder aufstand – auch dazu unterschiedliche Erzähl-Varianten – behauptet er, dass sie ihn noch einmal von hinten attackiert habe, worauf er sich wieder gewehrt und sie an eine Wand gedrückt habe. Sie sagt hingegen, er sei einfach nochmals auf sie losgegangen.

Zur Diskussion standen insbesondere zwei Verletzungen, welche die Frau davontrug, eine Quetschung am Oberkörper durch das Festhalten am Boden und eine blutende Wunde im Gesicht durch den Aufprall an der Wand, aus der eine Narbe auf der Stirn erwuchs. Sie erlitt auch eine Nasenfraktur. Der Mann ging mit Schürfungen und Schwellungen aus den Streitereien hervor. Ein Detail am Rande liess aufhorchen: Offenbar hat die Polizei in der Untersuchung darauf verzichtet, bei dem Mann einen Alkoholtest durchzuführen, obwohl dieser angab Bier getrunken zu haben.

Weggezogen und neu angefangen

Der Mann zog nach dem mehr als unschönen Vorfall weg. Die Frau sprach von Angstzuständen und Depressionen, die sie seit dem Ereignis plagen würden.

Bei all den widersprüchlichen Schilderungen spielte dem Gericht vorletzte Woche in die Hände, dass die Tätlichkeiten unterdessen verjährt sind. Es sprach die Frau der Beschimpfung schuldig, die den Mann mitten im Kampf «ein Arschloch» genannt hatte - mit der Begründung, dass sie dies zugegeben hätte. Vor dem Hintergrund eines weiteren, separaten Delikts, Fahren ohne Berechtigung, muss sie insgesamt 115 Tagessätze zu 80 Franken leisten und die Verfahrenskosten tragen.

Der Richter sagte:

«Sie sind unbelehrbar.»

Denn sie sei einschlägig vorbestraft - wegen einiger Verkehrsdelikte. Den Mann sprach das Gericht der einfachen Körperverletzung schuldig. Er hätte ein milderes Mittel gebrauchen sollen, als er die Frau gegen die Wand gedrückt hat, um ihren Angriff abzuwehren. Er muss 40 Tagessätze zu 80 Franken leisten, 600 Franken Busse zahlen und eintausend Franken Genugtuung. Der Richter:

«Die Narbe erinnert denn jeden Tag daran.»

Ausserdem hat der Mann die Verfahrenskosten zu tragen. «Wir hoffen, dass damit das Kriegsbeil begraben ist», so der Bezirksrichter für sein Gremium.