Arbon macht sich auf den Weg zur blühenden Stadt Der Stadtrat will die Artenvielfalt auf öffentlichen Flächen systematisch fördern. Für ein erstes Projekt erhält sie viel Lob. Über kurz oder lang soll sich die Strategie auch finanziell auszahlen.

Stadtpräsident Dominik Diezi und Eveline Gisel, die das Biodiversitäts-Projekt beim Kanton verantwortet, enthüllen die Tafel bei der neuen Ruderalfläche in der Kreuzung Lärchen-/Brühlstrasse. Bild: Andrea Stalder (9.6.2020)

Wo früher Bodendecker und Sträucher wuchsen, blühen jetzt Wiesensalbei, Natternkopf und Wilde Möhre. Bei der Kreuzung von Brühl- und Lärchenstrasse hat die Stadt im Rahmen von Sanierungsarbeiten mit Steinen und Kies eine (nährstoffarme) Ruderalfläche angelegt - Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere.

Angestossen worden ist das Projekt durch den Kanton, der Städte und Gemeinde mit der Initiative «Vorteil naturnah» dazu bewegen will, die Artenvielfalt im Siedlungsraum zu fördern. Der Arboner Stadtrat hat den Ball aufgenommen. Stadtpräsident Dominik Diezi sagte an einer Medienorientierung am Dienstag:

Stadtpräsident Dominik Diezi. Bild: Andrea Stalder (9.6.2020)

«Der Handlungsbedarf ist enorm und dringlich.»

Die Stadt will es deshalb nicht bei der einen ökologischen Aufwertungsmassnahme belassen, sondern ein zusammen hängendes Netz von lebendigen Grünflächen schaffen, sagte Stadtrat Didi Feuerle.

Stadt macht eine Bestandesaufnahme

Stadtrat Didi Feuerle. Bild: Andrea Stalder (9.6.2020)

In den nächsten Tagen und Wochen werden Mitarbeiter des Werkhofs mit Hilfe eines spezialisierten Umweltbüros weitere in Frage kommenden Standorte aufnehmen, bewerten und individuelle Gestaltungskonzepte erarbeiten, wofür der Stadtrat einen Kredit von 20'000 Franken gesprochen hat. Die Stadt wolle als gutes Beispiel vorangehen und wenn möglich Private mit auf den Weg nehmen, sagte Feuerle.

Die neue gestaltete Grünfläche ist Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere. Bild: Andrea Stalder (9.6.2020)

Für die Absichtserklärungen der Behörde und den ersten Tatbeweis des guten Willens gab es viel Lob von Erica Willi, die den Vogel- und Naturschutz Meise präsidiert und Mitglied der Arboner Grünraumkommission ist.

Erica Willi, Mitglied der Arboner Grünraumkommission und Präsidentin des Vereins Natur- und Vogelschutz Meise. Bild: Andrea Stalder (9.6.2020)

«Wir sind sehr erfreut.»

Auch in Arbon seien in den letzten Jahren unglaublich grosse Gebiete zubetoniert worden. «Ein Ausgleich ist bitter nötig», sagt Willi. Doch nicht nur Insekten, Käfer und Vögel sollen zu den Profiteuren der Gegenbewegung gehören. Auch die Stadt selber kann nur gewinnen, sagte Diezi. Denn die artenreichen Inseln sollen möglichst einfach im Unterhalt und der Pflege sein, sagte Eveline Gisel, die beim Kanton für das Initiative verantwortlich ist. Damit zahle sich die Investition auf Dauer auch finanziell aus, sagte Diezi.

Kanton übernimmt die Hälfte der Kosten

Jürg Manser, Leiter des städtischen Werkhofs. Bild: Andrea Stalder (9.6.2020)

«Wir sind bereits auf gutem Weg», sagte Werkhofchef Jürg Manser. Aber überall werde die Natur nicht Vorrang haben können. Dieses Jahr stehen 15'000 Franken für konkrete Projekte zur Verfügung. An die Umsetzungsmassnahmen zahlt der Kanton 50 Prozent der Kosten - maximal 50'000 Franken.