Nachgefragt

Der Musiker hat zusammen mit Oliver Fehr am 26. Februar die Single «The Fat Cats Game» veröffentlicht. Die beiden feierten in den 80ern und 90ern mit der Ostschweizer Band Transit Erfolge. Als erste Schweizer Rockgruppe war sie in einem Videoclip auf MTV zu sehen. Seither wirkt Baiker als Produzent und Toningenieur bei vereinzelten Alben und Singles mit. Der Song der leidenschaftlichen Musiker ist auf den gängigen Streamingplattformen zu finden.