ARBON Sie begeistern Jung und Alt gleichermassen: Legosteine, eine ungebrochene Faszination Die farbigen Kunststoffteile kommen nicht aus der Mode. Zahlreiche Fans pilgern am Wochenende in den Seeparksaal, um die Ausstellung SteinCHenwelt zu besuchen.

Die Ausstellung SteinCHenwelt zieht Jung und Alt in ihren Bann. Bild: Max Eichenberger (Arbon, 9. Oktober 2021)

Lego-Bausteine haben viele Trends überlebt und sind in der Spielzeugwelt seit über 70 Jahren ein Klassiker. Generationen teilen die Faszination für die farbigen Klemm- und Steckbauteile. Hunderttausendfach gibt es sie in Variationen. Mit ihnen lassen sich ganze Miniaturwelten erschaffen, Bahnhöfe und Flughäfen nachbilden, Städte, Schiffe und Flugzeuge.

Vornübergebeugt, scrollen die Augen des Besuchers über Details. Bild: Max Eichenberger (Arbon, 9. Oktober 2021)

Die Ausstellung SteinCHenwelt veranschaulicht die Kreativität der Lego-Konstrukteure am Wochenende im Arboner Seeparksaal. Grossväter tauchen ein in die grossflächige Anlage der Londoner Kings Cross Railway Station und schwelgen in Erinnerungen, als sie damals noch mit einfachen kantigen Plastikklötzen Häuschen bauten.

Nachgebildete Häuserzeile einer deutschen Kleinstadt. Bild: Max Eichenberger (Arbon, 9. Oktober 2021)

Ungleich grösser sind heute die Gestaltungsmöglichkeiten. Die Kinder fahren auf die Eisenbahnlandschaften ab, die Enkel auf «Star Wars», während es den Älteren eher detailgetreue Landschaften, Figuren, Häuserzeilen und putzige Vorgärten angetan haben. Häupter senken sich nah an den Abschrankungen über die überbauten Tische, Augenpaare scrollen den Copenhagen Airport Vilhelm Lauritzen oder die Grossstadtsiedlung ab. Wer genau hinguckt, sieht auf einem Balkon Einbrecher am Werk oder dort einen Brand lodern.



Besucher staunen und zücken ihre Handykamera. Bild: Max Eichenberger (Arbon, 9. Oktober 2021)

Beim Ausgang werden die Besucherinnen und Besucher durch ein Zelt geschleust, wo sich Lego-Bausätze zum Verkauf stapeln und Begehrlichkeiten wecken. Zum Eintrittspreis kommt da noch manche Investition hinzu.