Arbon Im Buchhorn ist kein Platz mehr – Stadt bewilligt Übernachtungen auf Parkplatz nebenan Der Campingplatz Buchhorn ist schon den ganzen Sommer ausgebucht. In diesem Jahr mussten bereits 2000 Anfragen für Übernachtungen abgesagt werden. Schon länger wird über eine Erweiterung des Campingplatzes diskutiert. Für diese Saison hat die Stadt eine besondere Notlösung kreiert.

Auf diesem Kiesplatz können Camper für 24 Stunden ihr Wohnmobil hinstellen. Bild: Luca Hochreutener

In Zeiten der Covid-19-Pandemie ist das Campen beliebter denn je. So wundert es einen nicht, dass auch der Campingplatz Buchhorn in Arbon auf enorme Nachfrage stösst. Diese übersteigt das Angebot allerdings deutlich. Laut den neuesten Mitteilungen aus dem Stadtrat mussten allein in diesem Jahr bereits 2000 Übernachtungsanfragen abgelehnt werden. Täglich kommen 50 neue hinzu.

Freigabe des Parkplatzes als Notlösung

Der Campingplatz Buchhorn benötigt neue Stellplätze. Ursprünglich war eine Erweiterung auf dem Gelände des Strandbades gleich daneben geplant. Aufgrund einer öffentlichen Kontroverse legte der Stadtrat das Projekt im Februar auf Eis und versprach, in aller Ruhe zusammen mit der Bevölkerung eine neue Lösung zu suchen. Für dieses Jahr werde es aber nicht mehr reichen. Tatsächlich gibt die Stadt jetzt als Sofortmassnahme einen Teil des Strandbad-Parkplatzes frei. Auf dem Kiesplatz links nach der Brücke über dem Imbersbach sollen Camper während dieser Saison übernachten dürfen. Der Platz steht von Anfang Juli bis Ende Oktober zur Verfügung.

«Der Parkplatz ist keinesfalls eine Erweiterung des Campingplatzes Buchhorn», sagt Markus Rosenberger, der Abteilungsleiter Freizeit, Sport und Liegenschaften der Stadt Arbon. Stattdessen seien die Stellplätze für Durchreisende vorgesehen, die keinen anderen Platz mehr bekommen hätten. Der Platz sei stadtintern vorgeschlagen worden, sagt Rosenberger. Besagte Fläche werde ohnehin jedes Jahr von Fahrenden genutzt und eigne sich somit gut für Camper. Laut Schätzungen der Stadt werden auf dem Platz zirka 20 Wohnmobile Platz finden.

Markus Rosenberger Bild: PD

Strom und Wasser gibt es nicht

Die Regeln für den temporären Stellplatz sind strikt. Laut Rosenberger ist dieser nämlich ausdrücklich nicht für Urlaub vorgesehen. Für 24 Stunden dürfe man dort bleiben und übernachten. Die Personen müssen ein Parkticket lösen. Tische und Stühle dürfe man nicht aufstellen. Auch Grillieren sei nicht erlaubt. Für die Entsorgung des Abfalls seien die Urlauber selber verantwortlich, und es gebe keine Möglichkeit auf einen Anschluss an Strom oder Wasser.

Dass die Camper, die keinen Platz mehr kriegten, auf andere Orte ausweichen, will der Stadtrat vermeiden. Ausserdem ist das Übernachten im Wohnmobil auf öffentlichen Parkplätzen verboten. Deshalb hat man den Kiesplatz neben dem Strandbad-Parking zur Nutzung freigegeben. «Es kam schon oft vor, dass Camper Parkplätze in der Innenstadt, am Seeufer oder auf dem Hafendamm über längere Zeit besetzt haben», sagt Rosenberger. «Anderen Besuchern wurden so die Parkplätze am See versperrt.»

Erweiterung des Campingplatzes steht noch in den Sternen

Das eigentliche Wohnmobilstellplatz-Projekt befindet sich weiterhin in der Überarbeitung. Die Stadt erhalte laufend Vorschläge von der Bevölkerung, um weitere Stellplätze zu schaffen, ohne das Strandbad Arbon einzuschränken.

Im Februar hatte der Stadtrat beschlossen und kommuniziert, dass das Projekt für diese Saison nicht mehr realisiert würde. Laut Markus Rosenberger sei immer noch vorgesehen, dass die Bevölkerung bei der Frage direkt beteiligt werde.