Arbon holt die Velotouristen: Der Stadtrat plant einen Radweg geradewegs durch das neue kulturelle Stadtquartier. Ein riesiger Freizeitpark, ein Spielmuseum und das Historische Museum des Kantons sind im ehemaligen Saurer-Werk Zwei geplant. Das Areal soll zum Touristenhotspot werden. Nun überlegt sich der Stadtrat die Erschliessung für den Langsamverkehr.

Eine Gruppe Velofahrer auf dem Seeradweg in Arbon. Bild: PD (7. September 2016)

Die Thurgauer sollen Feuer und Flamme sein. Die Stadt Arbon will allen zeigen, dass sie genau der richtige Ort ist für einen zweiten Standort des Kantonalen Historischen Museums. Das wird vom Kanton nämlich erwartet. Regierungsrätin Monika Knill hat es an einem Podium deutlich gemacht.

Ein wichtiger erster Schritt ist bereits im Gange: Der Stadtrat prüft, die beliebte Veloroute am See zu erweitern. Ziel ist es, möglichst viele Velotouristen zum Saurer-Werk Zwei zu führen. In diesem neuen kulturellen Stadtquartier ist nämlich nicht nur das Historische Museum des Kantons geplant, sondern auch einer der grössten Freizeitparks in Europa. Ebenfalls eine der ehemaligen Saurer-Hallen hat das Schweizer Spielmuseum mit Sitz am Genfersee im Visier. Und die HRS sucht seit längerem einen Investor, um zwischen diesen neuen Publikumsmagneten ein Hotel zu eröffnen.

Hunderttausende radeln hier vorbei

Der Touristenhotspot wird aber keiner werden, wenn die Velotouristen weiter auf der beliebten Route von St. Margrethen nach Kreuzlingen an Arbon vorbei radeln, sagt sich der Stadtrat. Es geht um 300 000 bis 400 000 Leute pro Jahr, die laut Diezi in Arbon bis heute kaum Wertschöpfung generieren. Der Stadtpräsident sagt:

Dominik Diezi, Arboner Stadtpräsident. Andrea Stalder

«Wenn nur schon zehn Prozent der Velotouristen in Arbon verweilen, wäre das ein grosser Gewinn»

Deshalb prüft der Stadtrat zusätzlich zum bestehenden Seeradweg die Eröffnung einer neuen Variante durch das Saurer-Werk Zwei. Angedacht ist, an der Grenze zu Steinach die Route vom See weg der Aach entlang Richtung Jumbo zum Saurer-Werk zu führen.

Im aktuellen Richtplanentwurf ist bereits eine Wanderwegverbindung vorgesehen, die laut Diezi für Velofahrer ausgebaut werden könnte. Diese Langsamverkehrsroute ist auch im dritten Agglomerationsprogramm St. Gallen-Bodensee enthalten. Es wäre also möglich, dass sich die Stadt Arbon beim Kanton um entsprechende Gelder bemüht.

Bahngleise und NLK werden zu Knackpunkten

Wo genau die Route durchgehen soll und wie die Bahngleise und die NLK über- oder unterführt werden könnten, dazu kann der Stadtrat noch keine konkreten Aussagen machen. «Wir sind noch in einem sehr frühen Stadium», betont Diezi. Ein ähnliches Projekt, das bereits weiter gediehen ist, gibt es in Romanshorn.