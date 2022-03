Arbon Erica Willi tritt als Vorsitzende der «Meise» zurück Abschied nach zwölf Jahren an der Spitze: Der Arbon Natur- und Vogelschutz Meise muss das Präsidium neu besetzen.

Erica Willi tritt als Präsidenten der Meise zurück. Bild: Andrea Stalder

«Die Feldlerche ist der Vogel des Jahres», erinnerte Erica Willi an der HV des Natur- und Vogelschutzes Meise. «Ihr wunderbarer Gesang gehörte zu meiner Kindheit, heute ist er leider kaum mehr vernehmbar.» Naturnahe Gärten beherbergen weitaus am meisten Vögel, so die Präsidentin. Die Meise eröffnet auf Rundgängen in Arbon und ausserorts Jahr für Jahr öffentlich die guten Chancen, die Pflanzen- und Vogelwelt zu schützen und zu fördern.

Claudia Zuppiger führte am Tälisberg, wo oft gut vernehmlich Bunt- und Grünspecht an der Arbeit sind, eine Morgenexkursion durch. Laurenz Winkler zog mit Zuhörern rund um das Schloss, er erklärte bildhübsche Pflänzchen, die in schmalen Ritzen des alten Gemäuers siedeln. Auf einer Mehrtagestour mit ihm im Val Müstair sammelte die Gruppe Wildkräuter, die ihr der Koch im «Albergo» später als Delikatesse in einer Pastete auftrug. Ein ähnlicher Ausflug – «Essbares am Wegrand» – ist im April vorgesehen, Blumenwandern im Juli nochmals im Val Müstair.

«Zuzug für den Verein, in den Vorstand sowie für das Präsidium ist bei uns hochwillkommen», führte Erica Willi im Jahresbericht aus: Ein Appell an die 264 Mitglieder, aktiv zu werden und diesen Aufruf im Bekanntenkreis zu verbreiten.

«Sie hat ihre Kompetenzen laufend erweitert, ist mutig und hartnäckig, eine Powerfrau eben.»

Das sagte Biologe Winkler über Erica Willi, die nach zwölf Jahren als Präsidentin zurücktrat. Sie habe sich aussergewöhnlich für die Ziele der Meise eingesetzt und dank fachlicher Stärke viel erreicht. Die Versammlung applaudierte lange. Willi arbeitet im Verein weiter mit, ihre Nachfolge ist noch nicht geregelt. In den Vorstand eingetreten sind Anita Fitzi und Lucia Pavlikova.

Zum Naturschutzgebiet am See, ab Aach bis zur Steinachmündung, das sie wie die Vogelinsel mitentwickelt hat, sagte Erica Willi: «Es ist zu wünschen, dass dieser Streifen respektiert und nicht mehr betreten wird, weder von Menschen, noch von Hunden.»