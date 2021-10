Arbon Eine Mogelpackung feiert Jubiläum Seit zehn Jahren gibt es den «Rosengarten» mit der Migros als Mieter. Den Namen verdient die städtebaulich wichtige Überbauung mit Wohnungen und Gewerbeflächen schon lange nicht mehr.

Der «Rosengarten» prägt seit zehn Jahren das Stadtbild von Arbon. Bild: Max Eichenberger

Es war ein grosser Wurf und die Politiker waren ein bisschen aus dem Häuschen, nachdem sich die Jury für die Pläne des bekannten Architekten Max Dudler ausgesprochen hatte. Dessen Projekt mit dem Namen Rosengarten löse Vorfreude auf die Realisierung aus, schrieb die Stadt 2008 in einer Mitteilung. «Städtebau und Architektur sind von hoher Qualität und sie versprechen eine Ausdruckskraft, die zur Bedeutung des Areals für die Stadt passt.» Es sei neben dem Saurer-Werk Zwei das wichtigste innerstädtische Entwicklungsgebiet, sagte der damalige Stadtammann Martin Klöti.

Die Implenia überbaute das ehemalige und lange Jahre brachliegende Koenigareal schliesslich für 70 Millionen Franken. Es gehört der Immobilienfirma Manuela in Bern. Auf einer Fläche von rund 10'000 Quadratmetern entstanden 74 Mietwohnungen in sechs zueinander versetzten Gebäuden, dazu Büro- und Ladenflächen. Der «Rosengarten» trage «zur modernen Geschichte der Urbanität von Arbon bei», sagte Klöti bei der Eröffnung im November 2011. Die Architektur sei wegweisend «sowohl in der Neubesetzung von Brachen als auch bei der Festlegung von künftigen Qualitätsvorgaben».

Das Koenigareal war lange Zeit eine Brache. Bild: Max Eichenberger

Diese Begeisterung teilen längst nicht alle. Die Gebäude polarisieren. Es gibt in der Bevölkerung auch diejenigen, die sie einfach nur hässlich finden und sich grün und blau darüber ärgern. An einer Diskussionsveranstaltung mit dem Stadtrat vor zwei Wochen schlug ein Mann vor, an der Rebhaldenstrasse Bäume zu pflanzen, um der grauen Tristesse etwas Farbe entgegenzusetzen und die Fassaden zu kaschieren.

Die Migros hat dem Rosengarten die Liebe gekündigt

Auch die Migros zog vor zehn Jahren in den «Rosengarten» ein. Sowohl deren Projektleiter als auch deren Filialleiter fanden nur lobende Worte für die neuen Räumlichkeiten. Sie seien stolz darauf, die Kunden im Supercenter begrüssen zu dürfen, sagten sie einen Monat vor der Eröffnung. Sie hätten mit 2'200 Quadratmetern Verkaufsfläche viel mehr Platz als am alten Ort beim «Metropol» und die Besucher mehr Bewegungsfreiheit.

Visualisierung der Überbauung Stadthof. Bild: PD/ Nightnurse Images AG

Die Euphorie hielt nicht lange. Immer wieder war die Rede davon, die Migros wolle weg, was die Verantwortlichen aber regelmässig dementierten. Im Juni hat der Detailhändler nun bekanntgegeben, auf die andere Strassenseite zu wechseln, wo die Seewarte AG eine riesige Überbauung plant, die 2027 eröffnet werden soll. Der Gestaltungsplan für den sogenannten Stadthof zwischen St.Gallerstrasse und Hamel ist kürzlich aufgelegen. Am Zug ist jetzt das Parlament, das dem Projekt mit einer Zonenplanänderung den Weg ebnen soll. Das Planungsgebiet umfasst eine Fläche von fast 17'000 Quadratmetern.

Von den Rosen ist nur noch ein kümmerlicher Rest übrig

Der «Rosengarten» war auch ein Geschenk an die Bevölkerung. Auf dem Dach des Sockelgeschosses sollte tatsächlich ein öffentlich zugänglicher Rosengarten entstehen. Auf einer Fläche von 3'500 Quadratmetern würden ca. 8000 Stöcke gepflanzt, versprach die Implenia bei der Eröffnung der Anlage. Der Garten sollte zusammen mit Begegnungszonen, Gehwegen und Kinderspielplätzen zum Herzen «der kleinen Stadt in der Stadt» und zum Namensgeber der Überbauung werden.

Viele Rosen hat es nicht mehr im Rosengarten, in dieser Ecke noch am meisten. Bild: Max Eichenberger

Richtig zum Blühen gekommen ist der Rosengarten aber nicht. Bereits 2013 gab es erste Klagen, weil die Tür zum Innenhof entgegen der Abmachung im Gestaltungsplan zumindest zeitweise geschlossen war. Stadtpräsident Andreas Balg fand sie zwar offen vor, als er den Selbstversuch machte. Vor Ort stiess er aber auf das eigentliche Problem: Der Rosengarten sei eigentlich gar keines Besuches wert, sagte er im September 2013 in der Fragerunde des Parlaments. «Die Rosen sind weder gepflegt, noch ist das Unkraut gejätet, noch gibt es sonst einen Grund, da vorbeizuschauen.»

Angeschrieben ist der Rosengarten immer noch. Bild: Max Eichenberger

Daran hat sich bis heute nichts Wesentliches geändert. Stadtrat Didi Feuerle sah sich den Rosengarten am Mittwoch zum ersten Mal an. Seine Begeisterung hielt sich in Grenzen: Viele Rosen gibt es nicht mehr. Andere, die den ursprünglichen Zustand kennen, sprechen von kümmerlichen Resten.