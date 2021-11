Arbon «Diese Gemütlichkeit ertrage ich schlecht»: Arboner Parlamentarier fordern vom Stadtrat beim Klimaschutz mehr Tempo Der Arboner Stadtrat hat sich für die Beantwortung einer Motion fünf Monate Zeit gelassen. Danach hat er elf Zeilen geliefert. Das kam bei einigen im Parlament gar nicht gut an.

Mit dem Energiefonds sollen private Projekte im Bereich erneuerbarer Energien und Klimaschutz gefördert werden.







Bild: PD

Das Scherzlein bot Zündstoff: «Gut Ding will Weile haben», sagte Stadtrat Didi Feuerle in seiner Antwort auf eine Motion von Daniel Bachofen (SP). Die Floskel kam in der Parlamentssitzung am Dienstagabend gar nicht gut an.

Didi Feuerle, Stadtrat (Grüne). Bild: Andrea Stalder

Bachofen kritisierte, dass der Stadtrat für die elf Zeilen zur Beantwortung seiner Motion sage und schreibe fünf Monate gebraucht habe. Dies, nachdem er bereits ewig gebraucht gehabt habe, den vorherigen Vorstoss «Energiewende jetzt» zu beantworten.

Daniel Bachofen, Stadtparlamentarier (SP). Bild: Tobias Theiler

Das Geschäftsreglement sieht vor, dass der Stadtrat Motionen innerhalb von sechs Monaten schriftlich beantwortet. Dies wurde zwar eingehalten, genügte einigen aber nicht, zumal der Stadtrat das Thema Energiestadt auch prominent in den Legislaturzielen verankert hat, wie Bachofen in Erinnerung rief.

Auch Riquet Heller (FDP) war diesbezüglich nicht zum Scherzen aufgelegt. Er sagte dem Stadtrat:

Riquet Heller, Stadtparlamentarier (FDP). Bild: Donato Caspari

«Diese Gemütlichkeit in Sachen Klima ertrage ich schlecht.»

Es sei an der Zeit, dass die Arboner Regierung hier Prioritäten setze und mit mehr Tempo arbeite.

Der alte Fonds droht zu versiegen

Die Motionäre wollen, dass der Stadtrat das bestehende Reglement zum Energiefonds aus dem Jahr 2012 überarbeitet. Nötig ist dies laut den Motionären unter anderem, weil der aktuelle Fonds keinen Mechanismus zur Speisung hat. Er droht zu versiegen.

Mit dem Energiefonds sollen ausschliesslich private Projekte im Bereich erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Klimaschutz gefördert werden.

In seiner Beantwortung kommt der Stadtrat zum Schluss, dass auch er Handlungsbedarf sieht. Die Fraktionen waren sich am Dienstagabend einig und erklärten die Motion einstimmig für erheblich. Damit beauftragen sie den Stadtrat, innert sechs Monaten eine Botschaft mit den gesetzlichen Grundlagen auszuarbeiten und dem Parlament vorzulegen.