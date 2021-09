Arbon Die Rundbahn im Stacherholz kommt durch – allerdings mit Einschränkungen Die Leichtathletikanlage auf dem Sportplatz Stacherholz ist künftig nur noch für Rollstuhlrennen zugelassen. Politisch könnte dies auch einen Einfluss auf das Projekt für eine überdachte Tribüne haben.

Die 400-Meter-Bahn auf dem Arboner Sportplatz Stacherholz ist in einem schlechten Zustand. Donato Caspari

Viele haben gebibbert. Allen voran Nick Sigg. Der Organisator von «Weltklasse am See» wusste im Frühling noch nicht, ob seine Rollstuhlwettkämpfe weiterhin werden stattfinden können. Grund: Die Tartanbahn auf der Sportanlage Stacherholz, wo der Anlass alle zwei Jahre stattfindet, ist abgewetzt. Und sie hat zahlreiche Risse.

Initianten der Tribüne müssen über die Bücher

Nick Sigg aus Frasnacht organisiert den Para-Sportanlass «Weltklasse am See». Reto Martin

Sigg kann aufatmen. Denn jetzt ist klar: Die internationalen Rollstuhlwettkämpfe im Rahmen von «Weltklasse am See» können während weiterer fünf Jahre ausgetragen werden. Auch werden die Rekorde anerkannt. Die Homologierung der 400-Meter-Bahn hat durch den Verband Swiss Athletics im Juli stattgefunden, wie Markus Rosenberger, städtischer Leiter der Abteilung Freizeit, Sport und Liegenschaften, auf Anfrage bekanntgibt.

Die schlechte Nachricht: Für die meisten anderen Leichtathletikwettkämpfe, wie zum Beispiel lizenzpflichtige Mehrkämpfe, erhält die Bahn keine Zulassung mehr. Rosenberger erklärt:

Markus Rosenberger, städtischer Leiter der Abteilung Freizeit, Sport und Liegenschaften. Bild: PD

«Grund dafür sind aber nicht die Risse im Belag, sondern die veralteten Markierungen.»

So sind beispielsweise auch Staffelwettbewerbe nicht mehr zugelassen. Das könnte für die Initianten der überdachten Tribüne auf dem Sportplatz Stacherholz zum Problem werden. Es stellt sich nämlich die Frage, wer – ausser «Weltklasse am See» und dem FC Arbon – in Zukunft von einer rund eine halbe Million Franken teuren Tribüne überhaupt profitieren könnte. Rosenberger sieht das anders: «Auch die Schulgemeinden würden sehr von einer Tribüne profitieren, zum Beispiel bei den Schulsporttagen.»

So entstand das Tribünenprojekt Das Tribünenprojekt ging aus einer Interpellation im Parlament hervor. 25 von 30 Parlamentsmitgliedern haben im Dezember 2020 für die Tribüne gestimmt. Eine halbe Million Franken soll dafür ausgegeben werden. Der Stadtrat hat den Vorschlag ebenfalls positiv aufgenommen. Im Gegensatz zum Parlament möchte dieser allerdings vorher noch eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben.

Rundbahn wird kaum mehr für Wettkämpfe gebraucht

Rosenberger räumt ein, dass für eine vollständige Zulassung eigentlich lediglich die Markierungen angepasst werden müssten. Wenn man aber die Markierungen auffrischen lassen will, stellt sich bei der alten Rundbahn die Frage, ob man diese nicht gerade komplett sanieren oder erneuern will.

Letzteres wiederum muss vor dem Hintergrund kritisch betrachtet werden, dass in Arbon seit Jahren keine Leichtathletikwettkämpfe mehr stattfinden, bei denen die 400-Meter-Bahn tatsächlich ausgiebig gebraucht wird. Rosenberger betont aber, dass das Tribünenprojekt nicht allein von der Tartanbahn abhänge. Es müssten die Bedürfnisse aller Anspruchsgruppen aus Schulen, Vereinen, Veranstaltern und der Stadt abgeholt werden.

«Bezüglich Tribüne und Rundbahn gibt es momentan viele Fragen, die geklärt werden müssen.»

Der Stadtrat will die Ausgangslage für eine mögliche Tribüne in einer Machbarkeitsstudie prüfen, wie er bereits in seiner Antwort zur Interpellation geäussert hat.

Als erster weiterer Schritt will die Stadt mit der Sportplatzkommission, bestehend aus Vertretern der Schule, des FC Arbon, des Turnvereins, des katholischen Turnvereins sowie dem Platzwart und Vertretern der Stadt diskutieren, welche Bereiche der Sportanlage alle in die Machbarkeitsstudie miteinfliessen sollen.

Laut Rosenberger muss unter anderem auch geprüft werden, ob mit dem Bau einer Tribüne gleichzeitig Garderoben, Toiletten, ein Speakerraum, Lagerräume, ein Raum für Verpflegung oder ein Zeitmesshaus integriert werden sollten. Und im Parlament wurde im Zusammenhang mit einer allfälligen Sanierung der Rundbahn auch schon über die Fussballplätze, das Bewässerungssystem oder die Weitsprunganlage diskutiert.