Arbon Es tönt wie ein Witz: Die Pläne für den grössten Indoor-Freizeitpark der Schweiz sollen an 50 Veloabstellplätzen scheitern Die Initianten des sogenannten Arboparks im Saurer WerkZwei sind seit über drei Monaten daran zu klären, ob sie diese kleine Auflage der Stadt erfüllen können. Vermutlich liegt das Problem an einem ganz anderen Ort.

In dieser Industriehalle soll der Indoor-Freizeitpark entstehen. Bild: Andrea Stalder

Es war eine gute Nachricht, die beim Empfänger aber irgendwie schlecht anzukommen schien. Ende Mai teilte die Stadt mit, dass sie der Arbopark Promotion AG mit Sitz in Winterthur die Bewilligung für den Bau eines Fun- und Entertainementcenters in einer ehemaligen Industriehalle der Firma Saurer erteilt hat. Entstehen soll dort der grösste Indoor-Freizeitpark der Schweiz. Die Freude über den positiven Bescheid hielt sich bei der Betreiberfirma, aber in engen Grenzen.

Denn die Stadt hatte ihr Auflagen gemacht. Welcher Art sie sind, blieb damals ein Geheimnis. Weder die Stadt noch die Arbopark Promotion AG wollten sich dazu äussern. Die Auflagen schienen aber keine Kleinigkeit zu sein. «Ob wir sie sachlich und wirtschaftlich erfüllen können, müssen wir jetzt im Einzelnen prüfen», teilten die Initianten des Projektes mit. Die Abklärungen würden sicher vier bis sechs Wochen dauern.

Es gibt Klärungsbedarf

Mittlerweile sind fast 13 Wochen vergangen, und die Arbopark Promotion AG weiss offenbar immer noch nicht, wie es aufgrund der neuen Ausgangslage weiter gehen soll. Jedenfalls will sie nicht in der Öffentlichkeit darüber reden. Die Verantwortlichen reagieren seit Wochen nicht auf Anfragen dieser Zeitung. Dabei gäbe es einigen Erklärungsbedarf. Seit dieser Woche ist nämlich bekannt, an welche Bedingungen die Stadt die Baubewilligung knüpft. Es geht um Veloabstellplätze in unmittelbarer Nähe zum Haupteingang. Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 9. August festgelegt, dass es 50 an der Zahl sein sollen. Andere Auflagen gibt es nicht.

Das Problem scheint lösbar zu sein, würde man meinen. Platz hat es genug, und finanziell fällt die Investitionen nicht ins Gewicht. Vermutlich geht es gar nicht um die Veloabstellplätze. Darauf deutet der Umstand hin, dass die Arbopark Promotion AG im Mai einen Geschäftsführer einstellte, nachdem sie im März das Aktienkapital von hunderttausend auf eine Million Franken erhöht hatte. Noch während der Probezeit löste die Firma das Arbeitsverhältnis mit ihm auf. Was die genauen Gründe für die schnelle Trennung waren, weiss offenbar nicht einmal der Betroffene. Klar ist nur: Er musste nicht wegen Unfähigkeit gehen.

Möglicherweise kennt die Stadt die genauen Hintergründe für das Schweigen der Arbopark Promotion AG. Sie könnte sich aber nicht dazu äussern, wenn sie im Bild sein sollte. Begründung: Es handle sich um ein nicht öffentliches Zweiparteienverfahren, teilt der Kommunikationsverantwortliche auf Anfrage mit.