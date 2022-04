Arbon Der Wirt des «Roten Kreuzes» läuft auch mit dem provisorischen Baugesuch für seine Pergola beim Thurgauer Heimatschutz auf Der Verband hat Einsprache eingereicht. Gionatan Capuano ist nicht überrascht. Trotzdem hätte er es sich anders gewünscht.

Diese Pergola steht nicht mehr. Der Wirt des «Roten Kreuzes» will sie wieder aufbauen und hat dafür ein Baugesuch eingereicht. Bild: Reto Martin

Seit mittlerweile über fünf Jahren versucht der Gastrounternehmer erfolglos, seine ohne Baubewilligung erstellten Pergolen zu legalisieren. Die kleinere der beiden musste er auf Anweisung des Bundesgerichts Anfang Jahr bereits abbrechen, weil sie nicht mit dem Ortsbildschutz vereinbar war und nicht in einer Bauzone stand. Trotzdem möchte der Wirt sie wieder in Betrieb nehmen.

Gionatan Capuano hat deshalb im Februar ein neues Baugesuch eingereicht. Das Unmögliche möglich machen soll ein neuer Ansatz: Er will die Pergola temporär brauchen als Teil einer gastronomischen Zwischennutzung, für die offenbar andere Regeln gelten würden, wie er sagt. Dieses Sonderrecht, das die Stadt anderen Wirten gewähre, wolle er auch für sich in Anspruch nehmen. «Zudem weist die Pergola ganz andere Masse auf und ist deshalb etwas komplett Neues», sagt Capuano.

«Rechtsmissbrauch in Reinkultur»

Der Thurgauer Heimatschutz könnte Capuano einen Strich durch die Rechnung machen. Der Verband hat Einsprache eingelegt gegen die «extrem störende Baute», wie es in der Eingabe des Rechtsanwaltes an die Stadt heisst. Was der Wirt mache, sei «Rechtsmissbrauch in Reinkultur». Capuano seinerseits spricht dem Heimatschutz die Berechtigung ab, ein Wort bei seinem Baugesuch mitreden zu können, da es sich um eine temporäre Bewilligung handle.

Der Verband hatte bereits vor Jahren die nachträgliche Bewilligung der Stadt für die grössere Pergola angefochten. Dieses Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Die Stadt muss im Moment auf Anweisung des Bundesgerichts prüfen, ob ein Abbruch verhältnismässig wäre oder nicht.