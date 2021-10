Arbon Der Stadtrat stellt sich im Gespräch der Bevölkerung und erhält Komplimente Am Dienstagabend zog die Behörde Bilanz über die ersten beiden Jahre im Amt und diskutierte im kleinen Kreis Sorgen und Nöte der Besucher. Es gab Lob und gute Nachrichten zum geplanten Hotel im Saurer WerkZwei sowie dem Fitnesspark im Stacherholz.

Stadtrat Luzi Schmid im Gespräch mit drei Versammlungsbesuchern. Bild: Ralph Ribi

Die Arbonerinnen und Arboner scheinen grundsätzlich zufrieden zu sein mit dem Stadtrat. Der Diskussionsbedarf jedenfalls ist klein. Am Dienstagabend folgten gerade einmal ein Dutzend Personen der Einladung zu einer Veranstaltung im Seeparksaal, an der die Behörde Bilanz über die ersten zwei Jahre im Amt zog und das Gespräch mit der Bevölkerung suchte. Dabei bekam sie ausdrücklich Lob von einzelnen Versammlungsteilnehmern für die Arbeit in den letzten zwei Jahren.

Stadtpräsident Dominik Diezi führt durch die Versammlung. Bild: Ralph Ribi

Der Stadtrat hat sich in der laufenden Legislaturperiode vorgenommen, mehr aus Arbon zu machen. Sie hätten bereits einiges erreicht, sagte Stadtpräsident Dominik Diezi (Mitte). In finanzieller Hinsicht habe sich das Blatt zum Guten gewendet. Die Abschlüsse der letzten Jahre waren positiv, und auch dieses Jahr dürfte es ein Plus von rund 1 Million Franken geben. «Es ist uns dadurch gelungen, die Nettoschuld in ein Nettovermögen umzuwandeln.» Diese positive Entwicklung soll jetzt auch der Steuerzahler zu spüren bekommen. Der Stadtrat wolle den Steuerfuss aufs nächste Jahr um vier Prozentpunkte senken, sagte Diezi.

Weitere Erfolgsmeldungen für ihn: Das Historische Museum des Kantons Thurgau soll nach Arbon kommen, die HRS hat diese Woche die Baubewilligung für das geplante Hotel im Saurer WerkZwei erhalten und kann jetzt loslegen, es geht vorwärts mit den Plänen für die Überbauung Stadthof zwischen Hamel und St.Gallerstrasse und der Gestaltungsplan für das Gewerbegebiet Brunewies in Steineloh ist auf guten Wegen.

Stadt rettet Stadtmauer vor dem Zerfall

Stadtrat Didi Feuerle. Bild: Ralph Ribi

Auch Didi Feuerle (GP) hat nach eigenen Angaben durchaus Grund zur Zufriedenheit. Der Unterhalt der städtischen Infrastruktur sei trotz Corona nicht zu kurz gekommen. «Wir konnten praktisch alle Bauvorhaben umsetzen.» Renoviert worden sei auch ein etwa 40 Meter langes Stück der Stadtmauer hinter der Kunsthalle. «Wir haben den Abschnitt vor dem Zerfall gerettet. Er ist jetzt ein Schmuckstück.»

Die sanierte Stadtmauer. Bild: Markus Schoch

Einen Schritt vorwärts gemacht habe die Stadt bei der ökologischen Aufwertung der eigenen Grünflächen. Ein spezialisiertes Büro hat sie sich angeschaut und Vorschläge gemacht, wie sie biodiverser gestaltet oder zumindest anders bewirtschaftet werden könnten. Ebenfalls erfreulich für Feuerle: Seit dem Fahrplanwechsel im letzten Dezember ist die Altstadt wieder ans Busnetz angeschlossen. Er will jetzt als Nächstes im Energiebereich einen Pflock einschlagen. Die Energiestadt Arbon strebe das Goldlabel an.

Wer persönlich oder finanziell Hilfe benötigt, erhält diese schnell und professionell, hat Michael Hohermuth (FDP) im Legislaturprogramm versprochen. Aus diesem Grund seien jetzt die internen Prozesse im Sozialamt digitalisiert worden und die Mitarbeiter würden die Dossiers heute elektronisch führen, was Zeit- und Effizienzgewinn bedeute, sagte er am Dienstagabend.

Stadtrat Michael Hohermuth. Bild: Ralph Ribi

Entgegen der Befürchtung seien die Fallzahlen während des Lockdowns stabil geblieben, in den letzten Monaten gingen sie wie davor weiter zurück. Hohermuth will den Fokus in seinem Ressort jetzt unter anderem auf den Aufbau eines Freiwilligenpools für Vereine legen.

Kugelfang im Tälisberg muss saniert werden

Viel zu tun hatte in letzter Zeit die Mieterschlichtungsstelle, sagte Luzi Schmid (Mitte). Die meisten Differenzen könnten zum Glück jeweils bereinigt werden. Anstehende Projekte seien die Sanierung des Kugelfanges der Schiessanlage Tälisberg für rund 1 Million Franken und die Umsetzung des kürzlich vom Parlament beschlossenen Rauchverbots auf Spielplätzen. Eine schwierige Daueraufgabe bleibe der Kampf gegen das Littering und die Durchsetzung der Leinenpflicht auf den Grünanlagen.

Stadtrat Jörg Zimmermann (Mitte). Bild: Ralph Ribi

In der digitalen Welt angekommen ist die Stadt auch bei der Gästebewirtschaftung, sagte Jörg Zimmermann (XMV). Der Campingplatz laufe ausserordentlich gut. «Wir machen dieses Jahr voraussichtlich 30 Prozent mehr Umsatz.» Gute Nachrichten hatte Zimmermann in Bezug auf den Fitnesspark der Thurgauer Kantonalbank (TKB) im Bereich der Sportanlage Stacherholz. Die Einsprachen sind erledigt. Der Stadtrat habe dem Projekt mittlerweile die Baubewilligung erteilt. Die Eröffnung ist gemäss TKB für nächsten Frühling geplant.

Eine lange Liste von Wünschen

Anschliessend hatten die Veranstaltungsbesucher Gelegenheit, mit den einzelnen Stadträten an Tischen ins Gespräch zu kommen. Die meisten nutzten die Möglichkeit vor allem, um Wünsche zu deponieren. Sie redeten den Behördenmitgliedern ins Gewissen, bei der Stadtentwicklung auf genügend Grün- und Freiräume zu achten, ein Auge auf die Begrünung der Flachdächer zu halten, an der Rebhaldenstrasse und andernorts Bäume zu pflanzen, die Biodiversität zu fördern und eine Sportnacht für Jugendliche zu organisieren.

Ein Thema war auch der (zu grosse) Verkehr auf dem Adolph Saurer Quai am See. Die aktuelle Situation sei in verschiedener Hinsicht nicht befriedigend, meinte ein Anwohner. Er forderte die Stadt auf, mutig zu sein und in kleinen Schritten eine Verbesserung herbeizuführen. Verschiedene Versammlungsteilnehmer hätten gerne mehr Kontrollen in 30er-Zonen gesehen. Jemand regte ausserdem ein Konzept für Sehbehinderte an. Unterstützung erhielt der Stadtrat in seinen Bemühungen, mehr Arbeitsplätze zu schaffen und dafür entsprechende Landflächen im Zonenplan auszuscheiden.

Lob gab es für den Werkhof. Die Mitarbeiter würden einen super Job machen, waren sich diverse Versammlungsteilnehmer einig. Ein Neuzuzüger freute sich darüber, dass ihn auf den Strassen von Arbon Wildfremde grüssen. «Das ist schön», freute sich auch Stadtpräsident Diezi.